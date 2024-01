«Rincari, premi dimezzati e aiuti in ritardo» 

La protesta dei pastori, allevatori e agricoltori si è estesa da Cagliari ad Oristano con un presidio di circa quattro ore all’ingresso della zona industriale, nel tratto che conduce al porto e lungo la strada per Arborea. I trattori sono arrivati da tutta la provincia durante la mattinata di ieri; gli ultimi dopo essere stati bloccati all’ingresso nord di Oristano per non creare disagio al traffico. Decine i mezzi agricoli allineati fronte porto: senza bloccare il traffico merci hanno voluto evidenziare lo sconforto e le difficoltà del settore penalizzato dalla burocrazia, dai rincari del carburante, dei mangimi e fertilizzanti. Secondo i manifestanti, l’Isola continua ad essere vessata dalle politiche agricole comunitarie e dalle scelte del governo nazionale che non tiene conto delle condizioni insulari.

Il motivo

Alla base della protesta anche la poca incisività nelle contrattazioni tra Stato e Regione. Per Giorgio Zedda, allevatore di San Nicolò d’Arcidano e referente del presidio oristanese, è necessario innanzitutto «colmare la disparità di trattamento con le altre regioni e poi ridefinire la Pac. Nelle politiche agricole comunitarie ci hanno dimezzato i premi e le regole contenute negli eco-schemi ci impongono procedure che costano molto di più dei fondi erogati».

I rappresentanti del mondo delle campagne denunciano anche i pesanti ritardi dei pagamenti comunitari. Non ultima la distribuzione dei contributi da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sui pagamenti del “refresh”, il sistema che monitora e verifica la corrispondenza di quanto dichiarato sull’uso del suolo agricolo, e che interessa diecimila aziende. Secondo i manifestanti «le agenzie, con i loro ritardi, continuano ad ostacolare l’erogazione degli aiuti comunitari costringendo le aziende ad anticipare denaro e portandole infine alla chiusura».

Il blocco

Al presidio di Oristano, oltre ai produttori e lavoratori della provincia, sono arrivati anche allevatori del Nuorese, Macomer, Marmilla e Basso Campidano. E tutti hanno rimesso in moto i trattori nel primo pomeriggio per ritornare a Cagliari e rafforzare la protesta nel capoluogo. Il mondo delle campagne proseguirà nelle prossime ore con presidi temporanei lungo la Statale 131, all’altezza di Ardara, e nei giorni successivi con blocchi del traffico merci negli altri porti sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA