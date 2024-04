Rincari nelle bollette della Tari 

Tari leggermente più salata a Quartucciu per i cittadini e le attività commerciali. Il Comune per far fronte all’aumento del costo della vita e la crescita delle utenze domestiche - si è passati da poco più di 5 mila registrate nel 2020 a oltre 6 mila censite lo scorso anno - recapiterà una bolletta con un lieve incremento rispetto al 2023.

L’assessore

«Si tratta di aumenti scaturiti nel piano economico finanziario dalle nuove modalità di calcolo decise da Arera. Questa differenza economica, che è veramente irrisoria, sarà ripartita tra le utenze», afferma all’assessore all’ambiente, Walter Caredda.

Gli aumenti

Una famiglia composta da quattro persone che nel 2023 viveva in una casa di 100 metri quadri nel 2023 pagava 314 euro di Tari all’anno, oggi per la stessa tipologia ne paga quasi 363. L’aumento è poco meno di 4 euro mensili. Mentre, sempre con gli stessi parametri, una famiglia di due persone rispetto allo scorso anno pagherà 3 euro mensili in più: la tariffa è passata dai 235 del 2023 ai 272 dell’anno in corso.

«Si tratta di aumenti lievi, che spalmati nei dodici mesi non graveranno nelle tasche dei nostri concittadini», aggiunge l’assessore e ricorda che fino a quest’anno il Comune ha garantito anche la distribuzione gratuita delle buste per la raccolta differenziata. «Ma abbiamo aggiunto altri servizi, come il doppio passaggio dell’umido a Sant’Isidoro, la pulizia di tutte le caditoie presenti nel territorio e il lavaggio delle strade durante l’estate».

Il problema discariche

Ma l’assessore punta il dito contro le discariche abusive: «Giocano a nostro sfavore, però il Comune più di intervenire per ripulirle non può fare. Considerato che entro il 2025 partirà il nuovo appalto per l’igiene urbana e verrà inserita la tariffa puntuale, ci auguriamo di raggiungere una premialità maggiore e di poter portare una detrazione nel Pef previsto e per il 2025». Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il prossimo 31 luglio o in quattro rate, di pari importo, spalmate tra luglio 2024 e gennaio 2025.La rateizzazione della Tari con quel calendario ha uno scopo ben preciso per la Giunta Pisu: «Quello di tenere i conti in ordine e permetterci di fare una puntuale programmazione», evidenzia Carlo Secci, assessore al bilancio, «ribadisco che si tratta di un aumento funzionale per garantire maggiori servizi ai nostri concittadini. In un’ottica di contenimento della spesa, riusciamo a garantire servizi efficienti alla collettività e aiutare le famiglie in difficoltà»

RIPRODUZIONE RISERVATA