«Rincari, la strategia della 3A» 

Dopo i rincari di gas, elettricità e trasporti marittimi, la cooperativa Latte Arborea società benefit avvia un dialogo con le principali insegne della grande distribuzione organizzata per arrivare a un adeguamento dei prezzi finali dei prodotti in distribuzione.

«Come molte imprese italiane, anche Latte Arborea cooperativa composta da 158 aziende agricole socie, affronta in questo inizio 2025 sfide impegnative» spiega Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato Latte Arborea. «A inizio 2025 si è inoltre assistito a un trend di crescita del prezzo litro/latte in Italia e in Europa. Accogliamo con favore tale tendenza che, dopo anni di pesante sottovalutazione commerciale, rappresenta il corretto riconoscimento al lavoro e agli investimenti futuri degli allevatori in termini di qualità, tecnologia e benessere animale. Per tutto il 2024, la cooperativa ha responsabilmente attenuato gli effetti inflattivi assorbendo diversi costi, senza trasferirli al consumatore e ha investito in innovazione per presentare al mercato referenze in linea con i trend salutistici del momento».

Il dialogo

«In un contesto di rialzo del prezzo del latte, ma con l’inasprirsi dei costi energetici e delle tariffe per il trasporto marittimo, avvieremo un dialogo costruttivo con le principali insegne della grande distribuzione organizzata per rafforzare insieme la sostenibilità, l’equilibrio e la valorizzazione dell’intera filiera produttiva e distributiva. L’obiettivo è garantire un sistema equo e sostenibile, capace di preservare l’accessibilità di alimenti fondamentali, come il latte, senza pesare sul consumatore», ha aggiunto Remigio Sequi.

«Come Cooperativa oggi società benefit il nostro obiettivo è garantire - in ogni condizione di mercato - la migliore remunerazione alle aziende agricole socie per proseguire nella missione di essere un attore primario per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, di cui rappresentiamo il primo distretto agroalimentare regionale con un indotto di circa 3mila unità».

Il futuro

La Cooperativa auspica anche «una tempestiva risoluzione della vicenda legata all'entrata in vigore della direttiva Ets e confida che le istituzioni regionali e centrali adottino misure di mitigazione adeguate per dare la possibilità all’economia locale - già colpita dagli effetti dell’insularità - di competere su tutti i mercati, senza compromettere le tappe future del percorso di transizione energetica». La coop è impegnata in grandi sfide. L’ultimo esempio è rappresentato dall’investimento da 30 milioni di euro effettuato per rafforzare la capacità produttiva - nuove linee e magazzino automatizzato - dello stabilimento di Arborea con l’obiettivo di sostenere l’aumento dei volumi dei prodotti lattieri Arborea e Girau distribuiti sul mercato nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA