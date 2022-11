Rincari in mensa, genitori furiosi 

Sono centonove le firme raccolte per la petizione contro il caro mensa a Sardara: una valanga di famiglie di alunni della Materna e della Primaria sul piede di guerra per i rincari delle tariffe a partire da gennaio, tre mesi dopo l’avvio dell’anno scolastico. La petizione popolare è stata protocollata e consegnata al Comune che, per il momento, non ha intenzione di dare alcuna risposta sulla questione. «Ne parleremo – dice il sindaco Giorgio Zucca – in Consiglio comunale». Sulla data del prossimo appuntamento in Consiglio non si sbilancia: «Qualche firmatario è stato amministratore comunale, pertanto conosce bene i tempi del regolamento in merito ai temi da trattare in Aula».

La richiesta

Gli aumenti sono stati comunicati nei giorni scorsi, dopo l’iscrizione al servizio con le tariffe applicate lo scorso anno. Una doccia fredda per le famiglie, già alle prese con i rincari su libri e materiale didattico. La decisione non è piaciuta ai genitori avrebbero gradito anche un semplice incontro pubblico. Da qui la scelta di raccogliere le firme. «L’aumento – si legge del documento – appare ingiustificato e incomprensibile. Non capiamo il perché sia stato comunicato in corso d’opera, quando a settembre ognuno di noi ha firmato un impegno di spesa che non ipotizzava aumenti, fra l’altro per molti insostenibili. Una decisione che creerà problemi economici, organizzativi e gestionali». Si fa riferimento a «cose poco chiare fin dall’inizio dell’anno, quando ci furono comunicati i giorni della mensa per ogni classe, dopo l’acquisto dei buoni, i giorni sono stati cambiati. Anche allora senza preavviso. Fatto che viola il diritto dell’informazione e della programmazione sulle questioni scolastiche». Alla fine la richiesta di «un confronto con l’amministrazione in Aula consiliare con l’obiettivo di rivedere gli aumenti».

La minoranza

Accanto ai genitori i consiglieri di centrosinistra. «La vicenda – incalza il capogruppo, Ercole Melis – va risolta subito. Condanniamo la modalità con la quale sono modificati al rialzo i costi del pasto. A cose fatte, senza un cenno alle motivazioni. Il problema non è solo far quadrare i conti, la priorità è il servizio scolastico, un diritto che è di tutti, ricchi e poveri».