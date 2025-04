Rincari contenuti sotto l’ombrellone 

Stessa spiaggia, stesso mare e, più meno, stessi prezzi. Alla vigilia della stagione, gestori e concessionari di chioschi e stabilimenti del litorale quartese, hanno deciso di lasciare invariate o quasi le tariffe per gli accessi giornalieri e per gli abbonamenti.Chi non aveva fatto aumenti negli altri anni, ha applicato un dieci per cento in più, chi invece aveva già attuato dei ritocchi l’anno scorso, quest’anno ha lasciato tutto uguale.Così i costi per due lettini e un ombrellone si attestano tra i 20 e i 25 euro nei weekend. Ma la stagione che va ad aprirsi si presenta piena di incognite tra i costi altissimi della Tari e la mancanza di parcheggi.

Gli operatori

Al Blue Sky per due lettini e un ombrellone non si va oltre i 20 euro, 23 per la prima fila che salgono a 25 nei festivi.«Abbiamo dovuto attuare un aumento del 10 per cento rispetto al listino del 2024, scelta obbligata perché è aumentato tutto» spiega il titolare Alessandro Vargiolu, «ci avviamo a una stagione che vedo positiva. C’è il problema del costo della raccolta dei rifiuti che è diventato secondo noi un po’ insostenibile soprattutto per quelle strutture che lavorano tre-quattro mesi all’anno, che sono la stragrande maggioranza sul litorale di Quartu». In alcuni casi, «si è arrivati a 12-13 mila euro di Tari per quattro mesi di stagione e francamente è una cifra esorbitante. Poi c’è il problema della mancanza di parcheggi: non si può pretendere che al Poetto si vada con i mezzi pubblici dal momento che la maggior parte dei fruitori sono over 65 e disabili».

Piccoli ritocchi

Più o meno gli stressi i prezzi al B- Stone di Stefano Manunza dove però ad agosto l’affitto per due lettini e un ombrellone arriva a 30-35 euro.«Quest’anno abbiamo fatto dei piccoli aumenti tra i 12 e il 15 per cento, ma era da diversi anni che il listino era fermo. Abbiamo inserito altri servizi come quello dell’ausilio di ragazzi che stanno in spiaggia. L’unica cosa che ci crea qualche problema sono i parcheggi per disabili che non essendo ben tracciati si fa fatica a vederli. Per il resto davanti a noi comunque le aree di sosta ci sono. Speriamo che faccia una bella stagione e soprattutto che il meteo ci assista dal momento che noi lavoriamo totalmente all’aperto».

A Passaggio a Nord Ovest i costi si assestano, sempre per due lettini e un ombrellone, a 20 euro. Lo stabilimento da anni offre spazi attrezzati per i disabili che vengono accolti quotidianamente. «Anche noi abbiamo un po’ aumentato le tariffe rispetto all’anno scorso» spiega il gestore Gigi Carta «perché le spese sono tante, ma siamo rimasti su cifre basse perché capiamo anche le difficoltà dei clienti. Siamo fiduciosi per questa stagione, per fortuna davanti a noi hanno lasciato lo sterrato che ospita i parcheggi a pagamento: la speranza è che lo sistemino perché è pieno di buche».

Il nodo Tari

Tarioffe invariate invece all’Alta Marea di Gianni Murru, dove gli aumenti c’erano stati lo scorso anno: dai 20 ai 25 euro, prezzo unico da giugno a settembre. «Per quanto riguarda la Tari» dice Murru, «incontreremo l’amministrazione per capire se ci sono dei parametri che ci permettono di abbassare la tariffa».

