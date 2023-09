Rincari alle stelle, persi dalle famiglie  già 1600 euro   

La tredicesima (per chi ce l’ha) è già impegnata: nessuno spenda un euro. Perché ne spenderà 1.600 in più nel trimestre iniziato il primo settembre, ma senza acquistare nemmeno un spillo in più, e a quello servirà la tredicesima più una quota di stipendio o altra entrata. Mai una gioia, si dirà, e più che uno sfogo sta diventando cronaca. D’altra parte, i conti di Assoutenti (un’associazione di consumatori) condannano l’economia familiare italiana, senza appello.

Decollano i prezzi

L’elenco delle ulteriori spese, dovute ai rincari, è presto fatto: la stangata d’autunno prevede che mangiare a casa nostra ci costerà 190 euro in più per via degli aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari, e il corredo scolastico per ogni figlio costa 95 euro in più così suddivisi: 50 di cancelleria e 45 di libri di testo. Attenzione: sono soldi da spendere “in più”, cioè solo per i rincari, non per i beni. Poi le famiglie sommeranno, a quanto già spendono, altri cento euro per il carburante dell’auto, i mutui possono costare 1.100 euro in più e le bollette aumenteranno tra il 7 e il 9 per cento nel trimestre. Tutti tranquilli per quanto riguarda il gas, ma solo perché è aumentato ad agosto. Il carrello della spesa, dice Assoutenti, ci richiederà un supplemento di esborso del 10,1%: solo lo zucchero costa il 43% in più.

I consumatori

Mai una gioia, si diceva, e il presidente regionale di Adiconsum non a caso è di pessimo umore: «Noi associazioni dei consumatori continuiamo ad abbaiare alla luna», si sfoga Giorgio Vargiu: «Non ci fermiamo nel pungolare Parlamento, Governo e Regione, ma hanno tutti smesso di ascoltare la gente e il nostro ruolo sta francamente diventando difficile». Per Vargiu, il Governo sta facendo un gioco non proprio pulitissimo: «Potrebbe fissare un tetto massimo per le accise, che si calcolano in percentuale rispetto al prezzo base del carburante», spiega il presidente di Adiconsum sarda, «ma il Governo Meloni se ne guarda bene: tace e incassa tutto l’extragettito. E pensare che, in campagna elettorale, promettevano che saremmo stati meglio».

I sindacati

Lo scoramento si estende ai rappresentanti di lavoratori e pensionati. «Siamo l’unico Paese dell’Ue», fa notare Fausto Durante, segretario regionale della Cgil, «in cui i salari hanno perso in trent’anni il 3% del potere d’acquisto. Roba che neanche in Grecia, dove invece è salito del 6-7% malgrado i problemi che hanno avuto. Urge il salario minimo, le nostre famiglie sono tra le più povere nell’Unione europea, e urgono salari più alti, che rimetterebbero in moto l’economia. Ma il Governo ci liquida come bolscevichi».

I commercialisti

Dell’impoverimento generale, si accorge anche chi cura le dichiarazioni dei redditi. «Vediamo ovviamente i fatturati decisamente più alti da parte di molte aziende, oppure uguali ma a fronte di meno commesse», sospira Alberto Vacca, presidente dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Cagliari, «ma a questi maggiori incassi non corrisponde un aumento degli utili. Significa che i rincari colpiscono anche le aziende, che aumentano i prezzi per non lavorare in perdita. Il discorso», aggiunge Vacca, «riguarda particolarmente le attività energivore come l’agricoltura, i forni per il pane e la ristorazione, che scontano costi di produzione molto più alti e non sempre recuperabili con aumenti dei prezzi che si possano sostenere».

I ristoranti

Ed eccoli qua, gli esercizi pubblici che ci preparano pranzi e cene. «Quel che subiscono le famiglie», esordisce Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio della provincia di Cagliari, «lo subiamo anche noi. Gas ed elettricità costano tantissimo, il pescato aumenta di prezzo costantemente a causa del caro-gasolio, il salmone schizza da 9 a 16 euro al chilo. Cerchiamo di aumentare il conto il meno possibile», chiude Frongia, «ma i fornitori sono sempre più costosi e i ristoranti sono aziende: non devono andare in passivo».

Vero: a quello già provvedono le famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA