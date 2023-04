Rinata la Consulta giovanile: «Faremo del nostro meglio» 

Eletta la consulta giovanile a Villamar: resterà in carica per i prossimi due anni. Il direttivo è composto da otto consiglieri più la presidente Ilaria Setzu. Con lei Francesca Pusceddu, vicepresidente, Sara Pusceddu, segretaria, Matteo Cadau, cassiere, Andrea Tusa, Jole Sanna, Erika Pilloni, Matteo Manca e Matteo Muru consiglieri. Tutti i componenti sono under 35.

«A Villamar gli eventi non sono mai mancati, però manca sempre la parte giovanile»: così la neo-presidente Ilaria Setzu, 22 anni: «Noi faremo il possibile per il paese e per i giovani di Villamar».

«Da più di dieci anni – spiega il sindaco Gianluca Atzeni – a Villamar manca la consulta giovanile. Eleggerne una è un modo importante per considerare i giovani che si mettono in gioco per il futuro del paese, sia per proporre a noi dell’amministrazione attività o progetti sia per creare loro iniziative. Un punto importante del nostro programma».

«È un percorso iniziato lo scorso anno, interrotto d’estate per gli impegni dei ragazzi con la maturità, e ripreso quest’anno», racconta l’assessore alla Cultura Pier Paolo Porcu: «Come amministrazione teniamo molto alla consulta, sia perché mancava da tanto sia perché costituisce un anello di congiunzione tra il Comune e i giovani».