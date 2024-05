Rinascono tre sentieri 

Il grande e impegnativo lavoro di ricerca e di studio di carte igm del territorio da parte di alcuni consiglieri comunali ha portato alla riscoperta di antichi sentieri, vecchie strade rurali e mulattiere nei territori comunali: il primo in località Is Concas, vecchia mulattiera verso Burcei, la seconda in località Ruinas, e la terza da Pala Perdixi a Giuanni Mannu. Una partecipazione importante la si deve alla polisportiva Villasalto che, in vista della 12ª edizione della Genn’e Bentu, ha ripristinato circa otto chilometri di strade rurali e sentieri storici, ripristinando alcuni passaggi in disuso. L’intento dell’associazione è stato valorizzare il territorio rendendo questi sentieri permanenti, ben tracciati e individuabili non solo in vista della gara di mountain bike. «Il Comune - dice il sindaco Leonardo Usai - ringrazia la polisportiva per questa iniziativa».

