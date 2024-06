Rinascono le spiagge del litorale 

Quest’estate le spiagge della costa quartese regalano sorprese. Non per merito dei nuovi servizi, che continuano a mancare a cominciare da bagni e chioschi, ma della natura che in alcuni tratti del litorale ha riportato sabbia e trascinato via pietre, restituendo uno scenario che non si vedeva da tempo.

Spiagge più grandi

È il caso di Marina Residence e Santa Luria, di Margine Rosso e Capitana dove bagnanti e turisti hanno guadagnato metri di sabbia bianca davanti al mare cristallino. Per il resto purtroppo i problemi sono quelli di sempre, dai parcheggi che non ci sono, agli accessi a mare spesso tortuosi o inesistenti.

La spiaggia di Sant’Andrea, con accesso da via Taormina è da sempre una delle più frequentate del litorale quartese e già in questo primo scorcio di giugno pullula di turisti. Giovanni Ceccato e consorte sono tra questi che si godono le vacanze sotto l’ombrellone. «Noi veniamo qui ogni anno da Varese», dicono, «la spiaggia e il mare sono bellissimi, ci troviamo bene , ma quello che manca sono i servizi. In pratica non c’è niente: né un chiosco per prendere una bottiglietta d’acqua, né tantomeno i bagni che sono fondamentali. Peccato perché qui viene tanta gente».

Dello stesso avviso Giuseppina Porcheddu: «È un peccato che non ci sia nemmeno un punto ristoro, non capiamo perché in tutti questi anni non abbiano mai aperto nemmeno un chiosco e poi ci sono pochi parcheggi, nei fine settimana c’è la ressa non si sa dove lasciare l’auto». E poi, aggiunge Susanna Mattana, «potrebbero almeno abbellire l’ingresso alla spiaggia, la stradina è piena di erbacce che ci saranno anche le zecche». Giorgio Ibba, invece, se la prende con i proprietari dei cani, «che vengono in spiaggia e non raccolgono nemmeno gli escrementi».

Marina Residence

Procedendo più avanti, Marina Residence è la spiaggia delle sorprese. Niente più pietre, metri di sabbia bianca e un grande parcheggio alle spalle. «Tutto bellissimo» commenta Anna Lenocci appena arrivata da Milano, «ma bisogna mettere in conto i rischi per arrivarci, in spiaggia. Abbiamo casa qui e la lottizzazione è in condizioni pessime. I marciapiedi sono sollevati dalle radici degli alberi e rischi di romperti l’osso del collo». Dallo scorso anno però qui c’è almeno il chiosco. «Mmeno male», dice Claudia Mulliri, 38 anni, al mare con amiche e figli, «però non ci sono i bagni. Un’altra pecca riguarda i mezzi pubblici: il PF passa ogni 40 minuti, come fai ad andare al mare?». Tra Marina Residence e Santa Luria resta anche il problema delle tubature a vista proprio sulla sabbia. Federica Marcialis 37 anni, aggiunge che «non ci sono né chioschi né bagni. Inoltre sarebbe opportuno che prestassero più attenzione alla pulizia della stradina di accesso al mare».

Le perle della costa sono ancora più avanti, ecco Capitana e Mari Pintau, per cui per quest’ultima si ipotizza l’avvento del numero chiuso dalla stagione 2025. per ora ci sono solo sosta selvaggia e incivili: in questi primi fine settimana di caldo, bagnanti maleducati hanno lasciato di tutto soprattutto nella stradina di accesso alla spiaggia e i prossimi giorni non sembrano promettere niente di buono.

