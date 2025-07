Rinascono i giardini pubblici 

Viabilità e verde pubblico: novità importanti in vista a Iglesias per chi si troverà a percorrere la centralissima via Oristano o a frequentare gli storici giardini pubblici.

Viavilità

In via Oristano, a breve, cambierà il senso di marcia delle auto in transito. Un’ordinanza, firmata dall’assessore alla viabilità, Francesco Melis, ripristina il vecchio senso di marcia nella strada dove, diversi anni fa, si trovava anche la fermata degli autobus, che poi venne dislocata nella piazza Mercato. Le auto e i veicoli in transito da via XX Settembre, potranno quindi imboccare la via Oristano per poi raggiungere piazza Mercato. Anche le auto provenienti da via Diaz potranno percorrere il medesimo percorso. Mentre i veicoli e le auto provenienti da via Vittorio Veneto non potranno più percorrere via Oristano. Un cambiamento importante per la città, come ha sottolineato l’assessore Melis: «Via Oristano è una direttrice di collegamento molto importante, questo cambiamento è stato determinato per alleggerire il traffico, renderlo più scorrevole, e ridurre i percorsi. Tempo addietro - ha aggiunto – era proprio questo il senso di marcia, oltre alle auto e veicoli, transitavano anche i mezzi pubblici».

Verde pubblico

Sempre in via Oristano, nel frattempo, nel parco pubblico, sono iniziati i lavori contemplati nel progetto per la riqualificazione e valorizzazione dei giardini. Il progetto è seguito dagli assessorati all’Ambiente e ai Lavori pubblici. Sono previste opere a verde, percorsi e pavimentazioni nelle quattro entrate principali, ovvero, quella di via Oristano, di via Diaz, via XX Settembre, e via Veneto. Interventi sulle recinzioni, impianti di irrigazione, e illuminazione pubblica. Verranno realizzate nuove aree gioco e una piccola palestra all’aperto, dove curiosi e appassionati potranno praticare attività fisica. «È un progetto molto importante per la città - ha spiegato Melis – gli interventi erano necessari al risanamento e alla riqualificazione dei giardini pubblici, un luogo dove si ritrovano i nostri cittadini e un polmone verde nel cuore della città. Verrà realizzata anche un’area specifica dedicata agli animali da compagnia». Il progetto verrà realizzato in modo da non chiudere il parco, ma suddiviso in specifiche aree sulle quali lavorare di volta in volta.

