Rinascono gli impianti sportivi comunali  

La rinascita degli impianti sportivi comunali di Selargius si inizia a intravedere. Restyling completato in via delle Begonie - dove atleti e società sono tornati di recente - lavori in corso nel campo di via delle Ginestre off limits da tempo, cantieri quasi al via nel polo sportivo Generale Porcu e nella palestra di via Custoza. «L’obiettivo è avere tutto il patrimonio sportivo del Comune moderno e in sicurezza entro il 2025», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Via della Resistenza

L’ultima novità riguarda il polo sportivo di via della Resistenza: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il restyling del campo da calcio principale, insieme al campetto accanto che sarà trasformato in un playground in erba sintetica e agli spogliatoi da anni inagibili.

Tutto finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione di euro. «Un intervento importante, che ci consente di rilanciare il compendio sportivo, e di dare risposte alle società che operano nel nostro territorio», dice l’assessore Argiolas. «Entro giugno partiranno i lavori che, secondo il cronoprogramma, verranno completati il prossimo anno».

A breve inizieranno i cantieri anche nella palestra di via Custoza, con 200mila euro circa a disposizione «per portare avanti gli interventi al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi», spiega l’esponente della Giunta Concu. «Stessa procedura che ci vedrà impegnati nelle palestre attualmente ancora a uso esclusivamente didattico». In primis quella di via Parigi, utilizzata dagli studenti della scuola primaria ma ancora off limits per le società. «Per il prossimo campionato sarà disponibile anche per le attività extrascolastiche», assicura l’assessore.

Gli impianti concessi

Al momento gli impianti comunali dati in concessione sono quattro: la palestra di via Ariosto, Su Planu, il campo di calcio di via Machiavelli, e gli spazi per il tennis, il calcio e l’atletica del polo sportivo Generale Porcu. E di recente le società sportive sono tornate anche nel palazzetto di via delle Begonie: il basket del San Salvatore, la pallamano con la Handball Selargius e la Handball Karalis, e la pallavolo femminile della Polisportiva Selargius 85, che hanno ripreso con allenamenti e partite davanti a un pubblico di massimo cento persone.

Uno spiraglio di luce dopo gli ultimi anni trascorsi all’insegna dei disagi per le società sportive cittadine, con alcune squadre costrette a migrare verso strutture dei Comuni vicini. Fra mille difficoltà, compresa quella legata alle spese da sostenere per affitti e trasferte.

Restano ancora chiusi la palestra di via Leonardo Da Vinci, e il campo di via delle Ginestre. «I lavori nell’impianto di San Lussorio stanno proseguendo a passo spedito», dice Argiolas, «anche in questo caso contiamo di completare la messa in sicurezza in pochi mesi e di poterlo di nuovo dare in gestione per il prossimo anno sportivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA