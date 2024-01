Rinascono gli antichi furriadroxius 

L’obiettivo è ambizioso: trasformare i furriadroxius del Sulcis in case e strutture ricettive. Gli antichi casolari utilizzati in passato da pastori e contadini potrebbero avere una nuova vita grazie al progetto dell’associazione MuDis (museo diffuso insediamento sparso) che sta lavorando al recupero di queste vecchie case. «Abbiamo finora ristrutturato diversi furriadroxius nel territorio di Santadi e Nuxis – dice il presidente Marco Bianchi – l’obiettivo vuole essere quello di valorizzare gli insediamenti storici».

Is Langius

Uno dei furriadroxius recuperati si trova a Is Langius nel territorio di Santadi ed è stato acquistato dai cagliaritani Manuela e Giovanni Pasella, entrambi soci del MuDis e futuri nuovi residenti nel paese sulcitano. «Siamo molto soddisfatti dell’acquisto che abbiamo fatto qualche anno fa – dice Giovanni Pasella – nella ristrutturazione abbiamo mantenuto le vecchie caratteristiche della struttura, ovviamente abbiamo ricavato i servizi igienici e allacciato l’energia elettrica». L’immobile è stato recuperato con un progetto di valorizzazione che lo ha trasformato da rudere in esclusiva proprietà immobiliare, inserita in un contesto naturalistico di grande valore a pochi chilometri dalla tomba dei Giganti di Barrancu Mannu e vicinissimo al grande parco naturalistico di Gutturu Mannu a Pantaleo. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa di Federico Acca, un’azienda specializzata nel recupero di questi antichi insediamenti.

La ristrutturazione

«Mi occupo di edilizia e mi piace fare cose nuove – racconta Federico Acca – da alcuni anni ho il piacere di collaborare per il MuDis. Questi lavori richiedono la conoscenza di tecniche tradizionali e l'utilizzo del materiali particolari, come per esempio i mattoni di fango (ladiri), canne di fiume intrecciate con prodotti naturali, che servono per la copertura del tetto. Con queste tecniche antiche, recuperate da persone che ce le hanno tramandate, abbiamo iniziato a ristrutturare questi locali. Con muri in pietra e senza utilizzare prodotti chimici». L’imprenditore di Santadi è ottimista per il futuro: «Il nostro territorio ha davvero grandi potenzialità. L’importante è fare le ristrutturazioni rispettando tutte le norme. Solo così si può dare una nuova vita a luoghi abbandonati che conservano un grande fascino»

Sviluppo turistico

Il recupero dei furriadroxius è finalizzato anche alla promozione turistica di un territorio che vanta numerosi siti archeologici: le spettacolari grotte di Is Zuddas una delle foreste di leccio più vaste d’Europa, dove si possono fare escursioni nella natura incontaminata. L’idea di Marco Bianchi è stata quella di credere profondamente nell’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e dei paesaggi del Sulcis.

