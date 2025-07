“Rinasco Live Tour”: un’estate con i Collage 

Nel calendario degli eventi della stagione 2025 del Consorzio Costa Smeralda il concerto dei Collage non è passato inosservato. Il 16 luglio a Porto Cervo l’iconica band olbiese inaugurerà il programma degli appuntamenti musicali dell’estate smeraldina. Una data alla quale in un mese e mezzo – tanto è passato dall’annuncio del live in piazzetta Centrale di Tore Fazzi e soci – si sono aggiunte tante altre date, soprattutto in Sardegna.

In cammino

«Siamo riusciti a intensificare le presenze nell’Isola, che prima erano 6 o 7 l’anno: tra un impegno e l’altro fuori e le date all’estero non riuscivamo a trovare lo spazio, finché non ce lo siamo imposto», racconta Fazzi. «Nelle ultime ore si è aggiunta la data di Bitti del 7 agosto, e altre ne arriveranno nei prossimi dieci giorni, ma è luglio il mese più fitto di live in Sardegna», aggiunge il leader dei Collage, che archiviata la prima parte, caratterizzata da 14 tappe, tra le quali quelle di Domusnovas, Monti, Burcei e Ittiri, ripartiranno oggi da Ollastra col “Rinasco Live Tour” (il concerto inizierà alle 22). «Il tour prende il nome dal titolo dell’ultimo singolo, che parla di rinascita e di quanta forza ci voglia per andare avanti», spiega Fazzi. «Ogni volta che finisce una stagione ci chiediamo se tutte le persone che sono venute ai concerti ci saranno anche il prossimo anno, e quando ripartiamo è incredibile scoprire che sono addirittura aumentate».

Sarà per questo che le date si moltiplicano. Dopo Ollastra, i Collage voleranno oltre Tirreno per i live di Macchia Valfortore e Totari, dopodiché torneranno sull’Isola per i concerti di Porto Cervo, Sedilo (il 19 luglio), San Sperate (il 20 luglio), Serrenti (il 25) e Sant’Anna Arresi (il 28). Ad agosto sarà la volta di Nulvi (il primo), Pabillonis (il 2), Bitti e Telti (l’8), mentre a settembre i Collage toccheranno Nurri (il 4), Villamar (il 7) e Olbia (il 13). In un impegnativo slalom con le date in Continente. <In scaletta ci saranno molte canzoni nuove, alcune dal sapore rock, ma non mancheranno>, assicura Fazzi, «i nostri successi, a partire da “Due ragazzi nel sole”, “La gente parla” e “Tu mi rubi l’anima”». Col quale nel 1977 i Collage sfiorarono la vittoria a Sanremo.

