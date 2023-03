Rinascita Olbia col San Donato 

Olbia (3-4-3) : Sposito; Fabbri, Bellodi, La Rosa; Arboleda, Zanchetta, Dessena, Sperotto; Contini (7’ st Incerti), Nanni (36’ Babbi), Biancu (23’ st Corti). In panchina Van der Want, Gabrieli, Secci, Occhioni, Sanna, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

S. D. Tavarnelle 0

Olbia 2

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2) : Cardelli; Carcani (30’ st Montini), Gorelli, Siniega, Rossi (44’ st Borghi); Bianchi, Bovolon (19’ st Regoli), Sepe (19’ st Galligani); Russo; Noccioli (19’ st Gerardini), Marzierli. In panchina Campinotti, Biagini, Calamai, Contipelli, Pezzola, Gjana, Viviani, Brenna, Ubaldi. Allenatore Buzzegoli.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Reti : nel primo tempo, 20’ La Rosa, 31’ Dessena.

Note : ammoniti Sepe, Galligani (S), Sperotto, Sposito, Incerti, Corti, Babbi (O). Recupero 3’ pt-6’ st. Spettatori circa 200.

Montevarchi. Parafrasando Arrigo Sacchi, l’Olbia supera la sconfitta con l’Imolese battendo il San Donato Tavarnelle col gioco. Evitando di pensare solo a non prenderle o aspettando il colpo del fuoriclasse. Anche perché ieri Ragatzu, come Emerson e Brignani, era squalificato. Ma chi li ha sostituiti ieri allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi, nel match della 32ª giornata di Serie C, non li ha fatti rimpiangere. A cominciare dai marcatori La Rosa e Dessena: una questione di mentalità.

Due veterani

I due veterani della squadra di Roberto Occhiuzzi nel secondo scontro diretto di fila guidano il gruppo in un successo pesante, che vale l’allungo sui playout, l’aggancio alla Torres e il consolidamento della zona salvezza con 34 punti. La settima vittoria stagionale si decide nel primo tempo: vantaggio dei bianchi al 20’, da angolo procurato e battuto da Biancu per l’incornata vincente di La Rosa; quindi il raddoppio al 31’ con Dessena, al secondo gol in quattro giorni, dagli sviluppi di una rimessa laterale su iniziativa di Nanni e assist di Arboleda. Non che Sposito sia rimasto con le mani in mano durante l’incontro. Anzi.

Interventi decisivi

Il portiere dei galluresi è protagonista di diversi interventi: dopo 10’ su Rossi e, nella ripresa, ancora su Rossi (8’), su Russo (17’) e su Marzierli (44’) sventando pericoli che impreziosiscono il risultato. Di quelli che valgono più dei punti conquistati: la Carrarese, attesa sabato al “Nespoli”, è avvisata.

