Rinascita delle Fornaci Picci, ok alla variante urbanistica 

Variante urbanistica approvata in Consiglio comunale e data fissata per la conferenza di servizi decisoria: il 17 marzo, termine entro il quale gli enti e le amministrazioni coinvolte nel procedimento devono esprimersi sul progetto esecutivo di riqualificazione delle Fornaci Picci. Poi nell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari potrà davvero partire il restyling per la rinascita attesa da tempo.

Lì dove di recente è stata fatta una bonifica che ha consentito di ripulire la zona, con poco più di 33 tonnellate di rifiuti rimossi dagli operai della ditta incaricata dal Comune e portati via per lo smaltimento: cumuli di vetro, cemento, ceramica e mattoni, vecchi elettrodomestici, plastica, centinaia di siringhe, ma anche ferro e metalli vari. E una quantità enorme di rifiuti indifferenziati abbandonati da tempo oltre il cancello d’ingresso dell’ex fabbrica di laterizi.

Qualche dettaglio tecnico da pianificare - primo fra tutti l’appalto per i collaudatori - poi spetterà all’impresa già individuata realizzare la parte pubblica del progetto comunale. Quella dove sono previsti i servizi per la città e il coworking, una piazza, un teatro, un museo dedicato all’antica attività industriale, percorsi pedonali e ciclabili. Tutto già finanziato con 15 milioni del Pnrr, con i cantieri che si conta di far partire ad aprile. Nel progetto è previsto anche un intervento di social housing, con 75 alloggi a canone agevolato, finanziato col partenariato privato.

