Rinascita della terra, un flash mob 

Un messaggio di rinascita e rigenerazione. Lo lanciò nel 2012, in risposta alla credenza popolare che il 21 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno della Terra, Michelangelo Pistoletto: era rivolto agli artisti, con la responsabilità della nostra società. Nasceva così il Rebirth-day, il giorno della rinascita, una festa collettiva che unì tutto il mondo. Dieci anni dopo, il 21 dicembre 2022, Michelangelo Pistoletto torna a lanciare un appello, una chiamata all’azione per una partecipazione globale contro tutte le mostruosità create dall’uomo. L’appuntamento a Torregrande è per vennerdì 24 alle 16, vedrà la lunga catena umana snodarsi dalla Gran Torre verso il lungomare. L’associazione dei residenti di Torregrande ha risposto all’appello di Pistoletto.

Sarà un evento planetario, da condividere attraverso i social, da filmare e inserire in un sito, www.21march23.net, contraddistinto da una mappa del mondo. Un video-documentario raccoglierà tutti i contributi ricevuti: un’opera chilometrica digitale intorno al nostro Pianeta.

Perchè il 21 marzo? È l’equinozio di primavera, uno dei due momenti dell’anno in cui si ha la perfetta parità in tutto il mondo tra il giorno e la notte, la luce e il buio.

