Rinascita del ponte sempre più vicina 

Procedono i lavori per la ricostruzione del ponte del Canale delle Saline: l’opera va avanti secondo le previsioni del cronoprogramma quindi, al netto di imprevisti, la strada strategica per la circolazione a Carloforte dovrebbe essere di nuovo percorribile per metà marzo. «Strutturalmente - spiega il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - manca il posizionamento della sovrastruttura, cioè gli appoggi delle travi e il getto della soletta: operazioni che dovrebbero essere completate entro la prossima settimana. Manca inoltre il riempimento tra le spalle e la sede stradale, in misto cementato».

I lavori sul ponte delle Saline erano attesi da anni, si tratta di una struttura fondamentale per la circolazione urbana e da quando sono iniziati i lavori, a fine settembre, sono state introdotte diverse novità nel traffico, in particolare tutto il traffico in entrata e in uscita dalla zona sud è stato convogliato verso la strada per Macchionne. La demolizione cdel vecchio ponte e la ricostruzione della nuova infrastruttura costerà 350 mila euro, il tempo stimato per la realizzazione è di sei mesi. «Entro metà marzo, salvo imprevisti, la strada sarà percorribile».

