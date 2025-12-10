VaiOnline
Donigala.
11 dicembre 2025 alle 00:22

Rinascere dopo l’ictus, la sfida del Santa Maria Bambina  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Colpisce all’improvviso, stravolge la vita e lascia dietro di sé un terreno fragile fatto di incertezze e nuove sfide quotidiane: lo stroke, l’ictus, è una delle emergenze neurologiche più diffuse. Recuperare dopo un evento così dirompente non significa “tornare come prima”, ma imparare a ricostruire la propria autonomia pezzo dopo pezzo. Il recupero non può essere affidato a un solo professionista o a una singola terapia. Serve un percorso integrato, costruito su misura. È il filo conduttore dell’evento in programma sabato al Santa Maria Bambina, dove oltre un centinaio di sanitari si riuniranno per discutere del valore del lavoro d’équipe nella riabilitazione post-ictus, con il sostegno del presidente Gianfranco Murru e del direttore sanitario Tomas Dore.

«L’obiettivo è mettere al centro la persona e ricordare quanto sia decisivo il lavoro dell’équipe nel cucire attorno al paziente e alla sua famiglia un percorso completo», osserva Gabriella Casu, terapista occupazionale e moderatrice dell’evento. «Ogni professionista avrà lo stesso tempo. È un modo per dire che il recupero è davvero un lavoro di squadra».

Il Santa Maria Bambina accoglie i pazienti dopo la fase subacuta e i risultati interni parlano chiaro: «Il 68% arriva alla dimissione domiciliare» spiega Casu. Un traguardo che non si raggiunge solo con la terapia tradizionale: «Facciamo il possibile perché la persona recuperi la sua quotidianità, compresi hobby e sport. Per questo abbiamo integrato anche un percorso sportivo». La permanenza media, circa quattro mesi, non è un dettaglio burocratico: «Questo tempo favorisce un clima di familiarità con il personale, e quel clima diventa parte della cura» sottolinea.

Sabato, al Centro di Spiritualità di Donigala Fenugheddu, medici, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori e volontari si alterneranno sul palco per raccontare come, pagina dopo pagina, si scrive la rinascita di una persona colpita da ictus. Un racconto corale che vuole lanciare un messaggio chiaro: nessuno si rialza da solo. Ma quando la cura diventa una rete compatta, la strada del ritorno alla normalità è meno tortuosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 