Rinascere dopo l’ictus, la sfida del Santa Maria Bambina  

Colpisce all’improvviso, stravolge la vita e lascia dietro di sé un terreno fragile fatto di incertezze e nuove sfide quotidiane: lo stroke, l’ictus, è una delle emergenze neurologiche più diffuse. Recuperare dopo un evento così dirompente non significa “tornare come prima”, ma imparare a ricostruire la propria autonomia pezzo dopo pezzo. Il recupero non può essere affidato a un solo professionista o a una singola terapia. Serve un percorso integrato, costruito su misura. È il filo conduttore dell’evento in programma sabato al Santa Maria Bambina, dove oltre un centinaio di sanitari si riuniranno per discutere del valore del lavoro d’équipe nella riabilitazione post-ictus, con il sostegno del presidente Gianfranco Murru e del direttore sanitario Tomas Dore.

«L’obiettivo è mettere al centro la persona e ricordare quanto sia decisivo il lavoro dell’équipe nel cucire attorno al paziente e alla sua famiglia un percorso completo», osserva Gabriella Casu, terapista occupazionale e moderatrice dell’evento. «Ogni professionista avrà lo stesso tempo. È un modo per dire che il recupero è davvero un lavoro di squadra».

Il Santa Maria Bambina accoglie i pazienti dopo la fase subacuta e i risultati interni parlano chiaro: «Il 68% arriva alla dimissione domiciliare» spiega Casu. Un traguardo che non si raggiunge solo con la terapia tradizionale: «Facciamo il possibile perché la persona recuperi la sua quotidianità, compresi hobby e sport. Per questo abbiamo integrato anche un percorso sportivo». La permanenza media, circa quattro mesi, non è un dettaglio burocratico: «Questo tempo favorisce un clima di familiarità con il personale, e quel clima diventa parte della cura» sottolinea.

Sabato, al Centro di Spiritualità di Donigala Fenugheddu, medici, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori e volontari si alterneranno sul palco per raccontare come, pagina dopo pagina, si scrive la rinascita di una persona colpita da ictus. Un racconto corale che vuole lanciare un messaggio chiaro: nessuno si rialza da solo. Ma quando la cura diventa una rete compatta, la strada del ritorno alla normalità è meno tortuosa.

