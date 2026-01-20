VaiOnline
Sinnai.
21 gennaio 2026 alle 00:34

Rinascerà piazza Chiesa, la polizia locale nell’ex Pretura 

Importanti somme per la realizzazione di opere pubbliche nel bilancio del Comune di Sinnai, recentemente approvato dal Consiglio comunale. Tra le opere programmate e più attese, la sistemazione di piazza Chiesa, da anni ridotta in condizioni di assoluta emergenza. Prevista una spesa in bilancio di 830mila euro. L’obiettivo è accelerare i tempi dell’intervento, atteso ormai da diversi anni. Altri tre milioni saranno invece utilizzati per la piazza di Sant’Isidoro, dove sono in fase avanzata i lavori di recupero delle botteghe. Con altri 500mila euro, sarà sistemato un tratto di via Sant’Elena, da anni cosparsa di buche.

A elencare le opere previste in bilancio è stata la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas. In programma anche la ristrutturazione della sede della ex Pretura con un finanziamento di mezzo milione di euro. Sarà destinata in parte alla nuova sede della polizia locale, oggi ospitata nella zona industriale. E, poi, 223mila euro per l’asilo nido di Sant’Isidoro, 200mila euro per l’intervento nei cimiteri, 45mila euro saranno invece spesi per riqualificare piazza 2 agosto, conosciuta anche come piazzetta degli Sconvolts. Mezzo milione di euro serviranno per avviare la sistemazione delle strade, oggi in uno stato di assoluta precarietà.

