Rinascerà il faro di Mangiabarche 

Riflettori puntati sul faro di Mangiabarche a Calasetta: il ministero inserisce l’intervento di recupero nella programmazione triennale delle opere pubbliche con uno stanziamento di 450 mila euro. Plaude l’amministrazione comunale mentre il comitato cittadino puntualizza sulla necessità di passare subito ai fatti.

«Un altro tassello lo mettiamo proprio alla fine del mandato - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Baghino - a dimostrazione di un importante lavoro svolto dall’amministrazione uscente, anche nel settore delle opere pubbliche. Ci sono 450 mila euro inseriti nella programmazione del ministero, per la riqualificazione di uno tra i beni più significativi, per la nostra comunità, motivo di orgoglio per tutti che ha recentemente destato non poche preoccupazioni per le condizioni in cui versa: il faro di Mangiabarche. Questa comunicazione, frutto anche dell’azione dei cittadini e volontari che hanno segnalato e denunciato lo stato di degrado del faro, ci fa ben sperare, ma occorrerà mettersi immediatamente al lavoro per non perdere quanto ottenuto». In effetti, in questo momento pre-elettorale, il faro, uno dei fanali marini più fotografati al mondo, mette d’accordo e unisce tutta la comunità di Calasetta che nel faro trova l’emblema identitario.

«Per noi, questi 450 mila euro inseriti nella programmazione triennale fatta dal ministero non rappresentano una novità - dice Giannangelo Rombi del comitato cittadino nato per la tutela del faro - che i soldi ci fossero l’abbiamo sempre saputo, il problema è utilizzarli al più presto possibile. Dobbiamo puntare alla priorità dell’intervento. Oggi è classificato con priorità 2 mentre è fondamentale che lo si inserisca in priorità 1. Altrimenti si rischia che crolli prima che si faccia qualcosa di concreto per salvarlo». Il comitato ha avuto modo nel frattempo di incontrare anche il direttore marittimo della Sardegna, Giovanni Stella che ha garantito il suo interessamento rispetto al problema. «Aspettiamo le elezioni che daranno a Calasetta la nuova amministrazione comunale – conclude Rombi - dove tra le altre cose, abbiamo accolto positivamente il fatto che tutti i candidati abbiano condiviso la nostra azione, poi riprenderemo la lotta per salvare il faro».

