Rinasce via Don Minzoni, parcheggi ultimati e commercianti felici 

Solo poche settimane fa, via Don Minzoni era il simbolo della rabbia di residenti e commercianti: strade sbancate, cantieri infiniti, parcheggi spariti e clienti che non si fermavano più.La protesta, partita poco più di un mese fa, puntava il dito contro i lunghi lavori dell’Asse della cultura, un progetto da oltre 4,2 milioni di euro che interessa anche via Rosselli e che, nelle intenzioni del Comune, dovrà ridisegnare il volto di due arterie strategiche per i collegamenti con Quartu e Selargius.

Oggi però lo scenario è cambiato: i parcheggi sono finalmente arrivati e i negozianti, un tempo esasperati, parlano di una strada rinata. «Ora aspettiamo il ritorno dei clienti», raccontano soddisfatti alcuni esercenti, sottolineando come le nuove aree di sosta abbiano già riportato movimento di clienti.

Per il Comune, l’intervento è solo un tassello di un piano più ampio che punta a migliorare vivibilità e decoro.«I lavori si sa sono necessari e richiedono tempo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda –. Come preannunciato i parcheggi sono previsti nel progetto, sono anche in numero maggiore rispetto a prima. Avevo chiesto pazienza e sono contento che ora che l’intervento è concluso il risultato sia stato apprezzato».

