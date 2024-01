Rinasce S’Orcu ’e Montiarvu, maschera antica e spaventosa 

Una figura ancestrale assai spaventosa, ma non per questo assente da suggestioni che rimandano ad epoche arcaiche della vita in terra baroniese. Martedì prossimo in occasione dell’accensione del grande falò in onore di sant’Antonio abate, si terrà la prima uscita di “S’Orcu ‘e Montiarvu”, antichissima maschera del carnevale di Siniscola, riportata alla luce dopo decenni di oblio, dall’omonima associazione. Si tratta della prima delle due sortite che il sodalizio culturale presieduto da Domenico Carta ha in programma: la seconda sarà il 17 febbraio in occasione del carnevale. “S’Orcu ‘e Montiarvu era una figura legata al rapporto tra la natura e l’uomo - spiegano i componenti dell’associazione che l’ha riscoperto, in tutto 20 persone da anni impegnate nella ricerca di questa ed altre maschere - e rappresentava un sacrificio a Dionisio, divinità pagana legata alla fecondità. La ricerca non smette di progredire e ha portato alla riscoperta di diverse figure, quali Su Guardianu ‘e S’Orcu, Su Tintinnatu, Su Voe Jacu e Sa Partorja». Martedì si terrà anche un convegno sulle tradizioni storiche carnevalesche siniscolesi e i riti fertilistici: alle 16.30 nell’antica corte Sinis-Melis la proiezione del cortometraggio “S’Orcu” di Antonio Congiu e il dibattito a cui prende parte il presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico Stefano Lavra. Presenta Mariantonietta Piga.

RIPRODUZIONE RISERVATA