Rinasce piazza Santa Lucia 

Tre mesi di tempo per riqualificare il quartiere. Con nove incontri in calendario sino a fine luglio. Si parte il 15 aprile con la pulizia della piazza e degli spazi vicini, con la collaborazione dell’associazione Oikos, il 26 e 27 aprile la lettura di racconti all’aperto, dal 4 al 6 maggio una tre giorni dedicata alla fotografia, il 10 e l’11 spazio al laboratorio Riprendiamo la città con il videomaker Nicola Puddu, il 15 e il 19 la street art con l’artista Skan, il 27 ci sarà l’incontro sul riciclo creativo.

Laboratori di lettura, cinema, musica e street art per far rinascere piazza Santa Lucia, uno spazio della città per anni dimenticato. Prende il via il progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale dell’associazione Open air - “V.i.v.i. Q.u.i.”, acronimo di vivere insieme verso l’immaginabile Quartu urbana e inclusiva - vincitore della quarta edizione del Creative living lab promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura.

Laboratori di lettura, cinema, musica e street art per far rinascere piazza Santa Lucia, uno spazio della città per anni dimenticato. Prende il via il progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale dell’associazione Open air - “V.i.v.i. Q.u.i.”, acronimo di vivere insieme verso l’immaginabile Quartu urbana e inclusiva - vincitore della quarta edizione del Creative living lab promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura.

Nove incontri

Tre mesi di tempo per riqualificare il quartiere. Con nove incontri in calendario sino a fine luglio. Si parte il 15 aprile con la pulizia della piazza e degli spazi vicini, con la collaborazione dell’associazione Oikos, il 26 e 27 aprile la lettura di racconti all’aperto, dal 4 al 6 maggio una tre giorni dedicata alla fotografia, il 10 e l’11 spazio al laboratorio Riprendiamo la città con il videomaker Nicola Puddu, il 15 e il 19 la street art con l’artista Skan, il 27 ci sarà l’incontro sul riciclo creativo.

E ancora: il 5 e 6 giugno il laboratorio di gioco e danza, il 21, 22 e 28 un focus sulle tradizioni cittadine con l’associazione Città di Quarto 1928 che da anni organizza la kermesse Sciampitta. Dal 28 giugno al 1 luglio il cineforum con l’attrice Simonetta Columbu, il 15 e 16 luglio il laboratorio musicale con la band Musalibre.

L’evento finale

Il 29 luglio l’evento finale, sempre in piazza Santa Lucia. «Finalmente si inizia dopo mesi di programmazione», dice il presidente dell’associazione Open air Andrea Carrucciu che sabato ha presentato pubblicamente l’iniziativa. «Un progetto di comunità e rinascita urbana tramite dei laboratori a sfondo sociale e culturale». Tutto con la collaborazione delle associazioni cittadine, ma anche della scuola dell’infanzia del rione e del liceo artistico Brotzu. «Non solo», sottolinea Carrucciu, «alla base del progetto c’è il coinvolgimento dei residenti della zona, chiamati ad essere protagonisti del percorso di cambiamento che si vuole portare avanti. Un percorso che terrà conto di tutti, anziani, giovani, famiglie e bambini, ma anche delle attività commerciali, ricreative e culturali del quartiere».

Il ruolo del Comune

Anche il Comune è in prima linea. «Ringrazio i promotori per l’iniziativa che, come amministrazione comunale, abbiamo sposato da subito», commenta l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra. «E li ringrazio per aver scelto questo spazio, una piazza della città che merita di essere valorizzata e vissuta».Pensiero condiviso dal collega di Giunta Marco Camboni, assessore alle Politiche sociali e giovanili: «Questo è un bell’esempio di rigenerazione urbana, e la dimostrazione del protagonismo delle associazioni quartesi: una potenzialità che stiamo cercando di supportare con progetti di inclusione che coinvolgono un po’ tutto il tessuto cittadino, con ricadute importanti sul territorio. Sono certo che quest’iniziativa», sottolinea Camboni, «sarà l’occasione per dare alla città un senso di appartenenza e di partecipazione ancora più forte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata