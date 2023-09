Rinasce lo stadio di Cortoghiana 

Mesi fa si era corso il rischio di vederli compromessi per sempre, invece i lavori finanziati dal Pnrr sono diventati concreti. È iniziata infatti ieri a Cortoghiana una nuova stagione di lavori pubblici che comporterà l’utilizzo in città e frazioni di circa 24 milioni di euro. Si comincia, per un importo di 235 mila euro, dall’impianto sportivo di Cortoghiana in cui proprio ieri l’impresa che si è aggiudicata l’intervento si è insediata prendendo ufficialmente possesso del cantiere. Dovrà mettere a norma e omologare lo stadio con interventi nella tribuna, l’illuminazione pubblica, gli spogliatoi, il potenziamento del campo polivalente per il basket e la pallavolo. I lavori si svolgeranno in modo tale da rendere possibili gli allenamenti e le gare dell’Atletico di Cortoghiana che disputa il campionato di Prima categoria. «È iniziata una nuova era di lavori pubblici – afferma l’assessore Manolo Mureddu – si tratta di 24 milioni di fondi europei che siamo riusciti a recuperare grazie alla grande abnegazione degli uffici». (a. s.)

