Rinasce l’Inter, Thuram stende l’Ajax con due gol 

AJAX 0

INTER 2

Ajax (4-3-3) : Jaros; Gaaei, Itakura (39' st Sutalo), Baas, Wijndal; Regeer (31' st Gloukh), Klaassen, Taylor (18' st McConnell); Edvardsen, Weghorst (18' st Dolberg), Godts (31' st Moro) In panchina Herkeens, Pasveer, Lucas Rosa, Mokio, Fitz-Jim, Alders, Bounida. All. Heitinga.

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (34' st Zielinski), Calhanoglu (41' st Sucic), Mkhitaryan (24' st Frattesi), Dimarco (34' st Carlos Augusto); Thuram (41' st Bonny), Esposito, In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Lautaro, Luis Henrique, Acerbi, Diouf, Bisseck. All. Chivu.

Arbitro : Oliver (Ing).

Reti : nel pt 42' Thuram; nel st 2' Thuram.

Amsterdam. Ride anche stavolta Marcus Thuram che abbatte l'Ajax con due reti e regala il successo (0-2) all’Inter all'Amsterdam Arena. Una doppietta di testa come Hernan Crespo sempre contro l'Ajax nel 2002/03 per dare i primi tre punti in Champions League ai nerazzurri di Cristian Chivu (un ex...), che si rialzano dopo la delusione in campionato con la Juventus. Una immediata reazione che porta anche la firma di un altro interista criticato per il ko con i bianconeri come Yann Sommer, che appena prima dello 0-1 firmato Thuram al 42’ aveva salvato il risultato con una parata decisiva a tu per tu con Godts. E, dopo un minuto della ripresa, su un corner battuto da Calhanoglu, Thuram salta sopra due olandesi e trova la doppietta ancora di testa. Un colpo a freddo che ghiaccia subito i bollenti spirito dell'Amsterdam Arena e dell'Ajax.

Da lì in poli l'Inter va sul velluto, con Esposito (sostituiva Lautaro, non uno qualsiasi) tra i migliori a premiare la sleta di Chivu. I nerazzurri controllano senza alcun patema, anche perché la reazione olandese è poca cosa, se non per qualche lancione lungo cercando le punte e un brivido per una uscita a vuoto di Sommer su un cross nel finale. L'Inter mette così subito in discesa la corsa in Champions League, reagendo con personalità alla sconfitta contro la Juventus in campionato. Domenica a San Siro arriva il Sassuolo, partita che Lautaro e compagni non possono comunque sbagliare.

Altri risultati di ieri : Bayern Monaco-Chelsea 3-1; Liverpool -Atletico Madrid 3-2; Olympia- cos-Pafos 0-0; Slavia Praga- Bodø Glimt 2-2. Oggi : C. Brug- ge-Monaco; Man. City-Napoli; Copenaghen-B. Leverkusen; E. Francoforte-Galatasaray; Newcastle-Barcellona; Sporting CP-Kairat Almaty.

RIPRODUZIONE RISERVATA