Rinasce l’auditorium del Vignarelli 

Un milione di euro per rigenerare l’auditorium dell’istituto tecnico Colli Vignarelli di Sanluri che, a vent’anni dalla nascita, potrà finalmente aprire le porte a tutto il Medio Campidano come luogo di pubblico spettacolo. La svolta per il futuro dell’opera è figlia della buona stella del Pnrr che ha finanziato il progetto della Provincia. Dimensionata per 600 posti a sedere, l’aula magna più ampia del territorio, mai utilizzata per le finalità che l’hanno vista nascere nel lontano 1996, nonostante un investimento di oltre due milioni di euro, molti per riparare errori di costruzione, si appresta a vedere la luce. «L’inizio di un nuovo percorso –dice il sindaco, Alberto Urpi - atteso non solo in città, anche nel resto del territorio. La nostra banda musicale e altre associazioni non saranno più costrette a emigrare per concerti e spettacoli».

Il progetto

L’investimento si concentrerà sull’innovazione della struttura, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento dell’ impiantistica, in particolare la riqualificazione energetica per ridurre il fabbisogno di energia, ma anche per abbattere le emissioni di CO2, in parte anche con la sostituzione edilizia. La gara d’appalto è stata pubblicata, la presentazione delle offerte entro martedì prossimo, l’aggiudicazione dei lavori a settembre, 120 giorni per la consegna e il collaudo.

La Provincia

«Lo scorso anno - ricorda il commissario, Mario Mossa - abbiamo partecipato al bando Pnrr per un finanziamento mirato al recupero della sala teatro, sulla quale l’ente ha puntato molto in questi anni, sconfitto sempre dalla carenza di fondi. Gli uffici hanno redatto il progetto ammesso al finanziamento con 1.062.000 euro, il più alto del territorio nell’ambito della tipologia di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione energetica. Un risultato possibile grazie alle indagini che hanno evidenziato carenze agli impianti e alla struttura».