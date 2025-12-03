VaiOnline
Arbus.
04 dicembre 2025 alle 00:27

«Rinasce l’archivio storico» 

Il sindaco Salis: verrà digitalizzato con i soldi di Abbanoa 

Da una parte edifici pubblici e piazze senza contatori idrici, dall’altra consumi “virtuali” per ciascuna utenza fatturati per 1.400 euro ogni 2 mesi, contro l’erogazione d’acqua reale di appena 140 euro euro. Al Comune di Arbus esplode il caso dei consumi idrici di Abbanoa. A sollevarlo è il sindaco, Paolo Salis: «A insospettirmi è stato l’eccessivo consumo di piazza Mercato, per una fontanella dell’acqua, una media di costi l’anno di circa 8 mila euro. I controlli da parte degli uffici hanno individuato l’allaccio alla rete nel 2016, mai regolarizzato con un contatore, di fatto consumi calcolati a forfait». E il primo cittadino mette le mani avanti: «Nessun contenzioso con Abbanoa. Il debito nei confronti del Comune di circa 100 mila euro è stato riconosciuto. La somma riscossa in più verrà restituita».

Contatori fantasma

Sono 4 in tutto le utenze del Comune da anni con misurazione di consumi anomali, in base a una stima presunta. In merito a piazza Mercato, Salis aggiunge: «In questo spazio, si consuma pochissima acqua della rete, qualche turista in estate per rinfrescarsi e il resto per annaffiare il poco verde. Visionando le bollette è apparso subito chiaro che qualcosa non andava. Ringrazio il personale per la celerità dell'intervento». Diversa la situazione negli edifici dell’ex refettorio scolastico. «In questi locali – prosegue Salis – ci sono due misurazioni di consumo, un contatore segna 56 euro ogni bimestre, a poca distanza c’è un semplice allaccio che fa lievitare i costi a 596 euro nello stesso periodo. Mea culpa delle amministrazioni che si sono succedute? Non è mia intenzione scatenare guerre politiche. Ricordo che nel 2013, da assessore ai Lavori pubblici mi attivai per recuperare oltre 30 mila euro da una situazione simile, allora erano contatori elettrici in edifici chiusi da tempo».In questi mesi la lotta del Comune contro gli sprechi di fondi pubblici non si ferma all’acqua di Abbanoa. La lente d’ingrandimento del personale è stata puntata sull’imposta comunale di 15 mila euro, somma evasa da una società che installava cartelli pubblicitari. Anche in questo caso nessun contenzioso, l’amministrazione ha riconosciuto la buona fede dei titolari, una dimenticanza non voluta.

Fondi recuperati

Parte dei fondi recuperati hanno già una destinazione: digitalizzare l’archivio storico. «Grazie a queste risorse – conclude Salis – abbiamo partecipato a un bando della Regione per la transizione digitale degli archivi comunali. Al momento siamo destinatari di 15 mila euro, sommati ai fondi recuperati da Abbanoa riusciremo a digitalizzare l’archivio che riguarda edilizia, urbanistica, deliberazioni, atti amministrativi e mappe varie. Un progetto importante, considerata la grave perdita di materiale cartaceo relativo all’urbanistica”. Riferimento alla memoria storica in fiamme nel 2017, in seguito ad un incendio divampato nei sotterranei del Municipio.

