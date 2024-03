Rinasce la vigna della Deledda 

È stata messa a dimora la vigna di Grazia Deledda. Ieri mattina sessanta volontari tra Orthobenessere, l’associazione che ne ha voluto fortemente la realizzazione, cittadini, operatori di Agris e Laore, l’agronomo Francesco Deledda e l'amministrazione comunale hanno avviato il vigneto nel parco “Il pino di Grazia Deledda”, in località Su Pinu. Tremila metri quadri di vigneto. La città ha così un altro spazio verde, che nasce nei terreni un tempo di proprietà della famiglia della scrittrice premio Nobel e che lei stessa descrisse nella novella “Su Pinu” e nel romanzo autobiografico “Cosima”.

Le varietà

Sei le varietà da impiantare, le stesse che la famiglia Deledda piantò all’epoca: Cannonau, Nera del Ponte, Bovale (Bovaleddu), Alvarega, Guarnaccia (Granatza) e Pansale. «Riportiamo la vigna deleddiana nello stesso identico luogo - dice Riccardo Costa, referente dei volontari di Orthobenessere -. Abbiamo piantato mille barbatelle regalateci dal vivaio Oliplant di San Sperate, a loro va un enorme grazie».

Durante la giornata vari cittadini e curiosi provenienti dai paesi limitrofi si sono associati per aiutare a impiantare le barbatelle con grande entusiasmo. Costa, contento, afferma: «Questo è un tassello che si aggiunge alla realizzazione del parco che diventerà deleddiano a tutti gli effetti. Avevamo già fatto la casetta e ripiantato il pino nello spiazzo originario. Il tutto è stato reso possibile dai volontari e dalle aziende, senza loro non saremmo andati avanti. Prossimamente le barbatelle verranno innestate con le sei varietà dai nostri soci esperti e appassionati. Ringraziamo anche il Comune di Nuoro per il patrocinio e la Regione per averci concesso l’area per venticinque anni».

Il parco

L'iniziativa si sarebbe dovuta svolgere il 9 marzo, ma è stata rinviata a ieri per le condizioni meteo avverse (la pioggia e l’elevata umidità avrebbero reso il terreno inadatto). Ora il parco potrà essere inserito all’interno degli itinerari deleddiani. Una tappa essenziale. Grazia Deledda ha trascorso gran parte della sua giovinezza in questa località vivendo le esperienze della viticoltura e vinificazione, vendemmia inclusa. Attraverso la vendita del vino prodotto qui, è riuscita a procurarsi i francobolli necessari per spedire le sue prime novelle e i manoscritti alle principali testate giornalistiche italiane. Per mezzo di questa vigna e del vino, ha potuto quindi farsi conoscere fuori dalla sua terra madre. Tra le varietà c’è anche quella della Nera del ponte, autoctona sarda di recente identificazione. Deriva da un incrocio tra Cannonau e Muristellu (Bovale sardo); una scoperta che apre nuove prospettive per la ricerca enologica e ampelografica con il fine di comprendere meglio le origini e diversità dei vitigni sardi. Un vigneto giardino culturale di notevole importanza.

La targa

«Abbiamo posizionato una tavola con affisso il progetto del parco e una citazione di Grazia Deledda. Chi è venuto ha potuto godere di un momento culturale diverso, a contatto con la natura - aggiunge Costa -. Abbiamo gradito l’alta partecipazione di giovani e donne». Orthobenessere omaggia alle porte del vigneto la scrittrice con una citazione: «Il luogo era bello: una specie di oasi nella desolazione della pianura incolta e pietrosa, saettata, nell’estate, da un sole implacabile».

«È un’iniziativa encomiabile - commenta soddisfatta l’assessora Valeria Romagna -. Il lavoro costante dell’associazione è stato incredibile, un esempio di cittadinanza attiva».

