Rinasce la vecchia zona industriale 

Il rilancio dell’occupazione passa anche attraverso la realizzazione di infrastrutture e la modernizzazione della zona industriale. Ne è convinta l'amministrazione comunale di Senorbì che ha concluso in tempi record i lavori finalizzati alla valorizzazione dell’area per gli insediamenti produttivi in località “Lau De Murtas”. Con i fine lavori di fatto è stata lanciata la sfida agli imprenditori locali: la modernizzazione dell’area rende molto più semplice scommettere sulle potenzialità del polmone produttivo della cittadina nel cuore della Trexenta.

Le attività

Attualmente nell’area Pip al confine tra Senorbì e Suelli trovano spazio quindici attività produttive. I titolari, alcuni veri e propri pionieri della piccola e media industria trexentese, chiedevano da tempo un energico rinnovamento delle infrastrutture. Prima di approvare il progetto esecutivo (l’ok della Giunta è arrivato nelle battute finali della scorsa legislatura) e mettere in circolo i finanziamenti ottenuti dalla Regione, il sindaco Alessandro Pireddu e gli assessori hanno interpellato gli operatori economici per capire le loro esigenze e programmare di conseguenza interventi in grado di rendere più agevole il loro lavoro. «Il nostro obiettivo è creare le condizioni per attrarre investimenti, incrementando l’occupazione produttiva e lo sviluppo economico del territorio», sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Carlo Mascia.

I lavori

In un periodo di forte contrazione economica, la Giunta cittadina ha deciso di investire importanti risorse nella valorizzazione della vecchia zona industriale e artigianale alla periferia del paese. Tutto questo mentre la nuova area Pip in località Tuvui non riesce proprio a decollare: segno che gli imprenditori preferiscono andare sul sicuro e aprire le loro attività dove c’è già una tradizione in fatto di attività produttive. Sono stati spesi in totale 700 mila euro (535.000 euro stanziati dall’assessorato regionale dell’Industria e 165.000 di cofinanziamento da parte del Comune) per dotare l’area di nuovi servizi tecnologici a disposizione delle aziende, riqualificare l’impianto di illuminazione e l’intero assetto viario. Sistemate anche le strade adiacenti ai lotti e dei marciapiedi. Inoltre è stata realizzata una pensilina fotovoltaica per favorire il risparmio energetico scommettendo sulle potenzialità delle energie rinnovabili.

