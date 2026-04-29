Rinasce la vecchia (e inattiva) fontana nella passeggiata pedonale 

È in arrivo un altro tassello nella riqualificazione, in atto ormai da diversi anni, della zona di via Caracalla e via Porto Botte. I frequentatori della passeggiata pedonale che separa le due strade avranno notato che intorno alla vecchia fontana – inattiva da più di un decennio – sono iniziate le operazioni per l’avvio del cantiere. Sono stati infatti consegnati in via definitiva i lavori per trasformare quella che oggi assomiglia più a una piscina vuota in una nuova fontana al livello della pavimentazione con giochi d’acqua.

L’intervento di demolizione e ricostruzione è atteso nelle prossime settimane, per un importo di 140 mila euro. «Si tratta di un progetto avviato nella precedente consiliatura e permetterà di abbellire la zona. Sarà un’attrazione in più per i bambini che vanno nella vicina area giochi», spiega l’assessore all’Arredo Urbano, Saverio De Roma. «La riqualificazione della zona proseguirà proprio con la messa in sicurezza dell’area giochi: abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di genitori preoccupati per la vicinanza alla strada, quindi ci sarà un intervento per delimitare lo spazio con una rete di protezione». (d. l.)

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