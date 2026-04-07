Rinasce la torre di Columbargia 

La torre di Columbargia torna a vivere. Si sono conclusi i lavori che hanno restituito stabilità e dignità a uno dei monumenti più suggestivi della costa di Tresnuraghes, da anni in condizioni di grave degrado. L’intervento, durato 18 mesi, si inserisce nel più ampio progetto regionale dedicato ai sistemi difensivi costieri.

L’iter

La torre, parte del vasto sistema di fortificazioni sviluppato in Sardegna dal XV secolo, era stata segnalata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu come pericolante già nel 2023. Le verifiche del ministero della Cultura avevano confermato la criticità, attivando nell’aprile 2024 una procedura di somma urgenza per garantire la sicurezza pubblica e salvare un bene di grande valore storico e paesaggistico. «L’intervento era indispensabile, la torre mostrava cedimenti strutturali che non permettevano ulteriori attese. Abbiamo lavorato in condizioni difficili, ma oggi possiamo dire di aver messo in sicurezza un monumento identitario per tutta la comunità», spiega l’architetto Gianluca Zini, responsabile del progetto per la Soprintendenza. Il restauro rientra nel programma “Torri, baluardi di città e sistemi difensivi costieri" finanziato con 4,5 milioni di euro e dedicato a nove monumenti distribuiti in tutta l’Isola. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa della posizione isolata e della difficoltà di accesso: il sito è raggiungibile solo a piedi dalla spiaggia di Porto Alabe o tramite un percorso sterrato impervio.

L’opera

I lavori hanno riguardato il consolidamento delle murature, il ripristino della terrazza di copertura, il rifacimento del coronamento e il restauro dei paramenti esterni, fondamentali per proteggere la struttura dagli agenti atmosferici. Soddisfatto anche il sindaco Gianluigi Mastinu, che sottolinea l’importanza dell’intervento per il territorio: «Columbargia è uno dei simboli di Tresnuraghes. Vederla rinforzata e valorizzata significa restituire alla comunità un pezzo della propria storia con il recupero di uno dei suoi gioielli più preziosi. Ringraziamo la Soprintendenza per la rapidità e la professionalità con cui ha affrontato un’emergenza che ci preoccupava da tempo». La Torre di Columbargia domina la spiaggia di Sa Marinedda, con una vista che abbraccia Capo Marrangiu e Capo Mannu. La direzione dei lavori era stata affidata all’architetto Paolo Margaritella, mentre gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Desogus restauri, specializzata nel recupero di beni monumentali.

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