Rinasce la strada di Sa Battalla 

Via alle lastre a pezzi e traballanti: a Sanluri il percorso storico di Sa Battalla si rifà il look. L’interessata è la via Orsini che, a partire da lunedì, sarà chiusa al traffico per interventi di demolizione totale e rifacimento della pavimentazione in basalto. È quanto prevedono l’ordinanza della polizia municipale e una nota dell’Arst, finalizzate a regolare il traffico intenso di una zona che rientra nel progetto regionale più ampio dell’itinerario ciclabile Samassi-Sanluri-Barumini. A livello locale, il tutto per un costo complessivo di mezzo milione di euro, con fondi del Pnrr.

Il cantiere

Lavori chiusi entro il 30 giugno, è l’annuncio, per la messa in sicurezza della viabilità del centro urbano della città, in particolare di via Orsini: qui è necessaria la chiusura completa alla circolazione dei mezzi, e resta garantita l’accessibilità pedonale agli immobili privati, fino al ripristino delle condizioni preesistenti. Nello specifico le opere consistono nella rimozione del lastricato e nella sistemazione di nuove lastre, in parte quelle salvabili dal vecchio manto. La novità è che via Orsini diventa un tragitto che unisce storia e turismo. La strada, infatti, sarà accessibile alle bici, uno degli itinerari della ciclovia della Sardegna che da Samassi arriva a Sanluri e, passando davanti alla fortezza medioevale, proseguirà per Barumini. La soluzione scelta dal Comune ha così un doppio vantaggio: i turisti sulle due ruote davanti al castello e la strada rimessa a nuovo.

I commenti

Soddisfatti residenti e negozianti: «Finalmente torna la sicurezza per pedoni e automobilisti. Mettiamo fine alle frequenti cadute e incidenti di quest’ultimi anni, soprattutto ai fastidiosi rumori della lastre staccate a ogni passaggio di auto». I titolari di una macelleria, Luca e Manuel Lai, commentano positivamente: «Un lavoro atteso, era previsto, certo i disagi non mancheranno soprattutto per via dei parcheggi, essendo interessata anche la vicina via Azuni con tanti negozi. Apprezziamo l’interesse del Comune».

Le proteste

La scelta del Comune di cambiare volto al percorso di Sa Battalla risale al 2011. Quattro anni dopo, via a un percorso a ostacoli tra proteste dei residenti, interventi senza fine per tamponare le criticità dovute alle piastrelle dei marciapiedi divelte e al manto stradale seminato di buche ed avvallamenti. E poi un vero e proprio inquinamento acustico, specie durante la notte, per il tintinnio dei tombini al passaggio delle auto, tanto che l’hanno ribattezzata “strada a pianoforte”. Senza contare il degrado dei rifiuti e le sporcizie dei cani che abbruttiscono il percorso della storia. Un progetto da 500mila euro, compresa la fontana al termine del tragitto in piazza Castello, che di fare spruzzi e zampilli proprio non ne ha mai voluto sentire. E i ricorsi in Tribunale del Comune contro la ditta che aveva eseguito i lavori. Condannata a rifare le opere, senza mai risolvere i problemi.

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