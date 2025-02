Rinasce la storica casa cantoniera 

Viaggiare in treno è una delle opzioni migliori da un punto di vista ecologico e permette inoltre di immergersi pienamente nella dimensione del viaggio, regalando scenari, paesaggi ed esperienze capaci di ricreare un’atmosfera di altri tempi. Ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale di Mandas da oltre un decennio sta investendo importanti risorse sullo sviluppo del turismo ferroviario, in largo anticipo quindi rispetto alla riscoperta dei viaggi sui binari coincisa con l’arrivo dei finanziamenti del Pnrr.

Il recupero

L’ultima trovata del Comune dell’alta Trexenta è il completo restauro della casa cantoniera di Bocci Ois (cantoniera numero 46). Tutto nasce dall'iniziativa “Adotta la cantoniera” attraverso la quale il Comune aveva invitato cittadini, professionisti e imprenditori, in base alle possibilità e competenze, a fare la loro parte per realizzare i lavori di recupero dell’edificio nato per ospitare i casellanti e le loro famiglie.

«Non a caso - dice il sindaco Umberto Oppus - il nostro progetto vuole rappresentare anche un omaggio agli ultimi cantonieri e alle rispettive famiglie che hanno vissuto fra quelle mura».

I lavori

Il piano di recupero, inserito in una strategia più ampia di sviluppo dei servizi turistici, verrà finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) messi a disposizione dalla Comunità Europea per promuovere e sviluppare il turismo locale legato alla storia e alle attrattive del territorio. Dopo la consegna dei lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana, venerdì è prevista la cerimonia di inizio lavori, mentre lunedì 24 febbraio il cantiere sarà in piena operatività.

Si tratta di un investimento complessivo di 250mila euro. La ricostruzione della cantoniera, importante scrigno di tradizioni in uno storico snodo ferroviario qual è Mandas, costerà 150mila euro. La parte restante del finanziamento verrà utilizzata per la valorizzazione dell’area circostante e per il rilancio del modello di sviluppo sostenibile legato alla mobilità lenta.

Il rogo

Quattro anni fa un grosso incendio divampato nelle campagne di Mandas aveva raggiunto parte della ferrovia, danneggiando la casa cantoniera in località Bocci Ois.

Il fuoco aveva seriamente rischiato di mettere la parola fine al suggestivo piano di valorizzazione dell’immobile di grande pregio storico, artistico e paesaggistico. Salvifica era stata, in quell’occasione, l’idea di lanciare l’iniziativa “Adotta la cantoniera”. «Siamo riusciti così a salvare il fabbricato che adesso verrà completamente recuperato», conclude Oppus.

