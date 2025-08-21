VaiOnline
Samassi.
22 agosto 2025 alle 00:41

Rinasce la scuola calcio per le categorie giovanili  

Il progetto calcistico di Samassi risorge dalle sue ceneri. Lunedì prossimo alle 18 si terrà l’Open Day della scuola calcio per la stagione 2025/26, per le categorie giovanili dai Primi Calci ai Giovanissimi. Dopo il rischio concreto di chiusura definitiva, a tendere la mano è stata la Emmeci Football Academy, guidata dal presidente, l’ingegner Stefano Musanti di San Gavino: «Siamo venuti a conoscenza che a Samassi c’era questa problematica e abbiamo voluto dare una mano. La speranza è che in questo territorio possa rimanere vivo qualcosa di qualificante come è la pratica dello sport».

A raccontare la rinascita è Nicola Onnis, genitore e referente del progetto per il paese: «Ormai era quasi morto tutto, molti bambini si erano spostati a Serramanna o a Furtei e il bacino di Samassi si stava svuotando». Il rischio era che il calcio locale scomparisse. «Samassi è viva a livello calcistico, lo dimostrano i tornei che ci sono stati questa estate, ma creare un nuovo progetto da soli era complicato, soprattutto a livello burocratico. Ormai ero rassegnato, poi è arrivata la telefonata dell’Emmeci Football Academy: penso che sia l’ultima speranza».

