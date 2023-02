Rinasce la Pro Loco: alla guida c’è Ghiani 

Dopo oltre quaranta anni Villasimius ha di nuovo una Pro Loco. Il presidente – un po’ per caso – è Sergio Ghiani, ex assessore comunale al turismo e attuale presidente del consorzio turistico. Ghiani, a tre mesi dalle elezioni, mette subito in chiaro che «stavolta la politica non c’entra nulla». Dietro la Pro Loco, aggiunge, «non c’è nessuna manovra elettorale e mi sorprenderebbe se qualcuno pensasse il contrario. Molto più semplicemente il paese, in maniera trasversale, sta ritrovando le energie per far rinascere un ente fondamentale per la promozione del territorio».

Galeotto fu WhatsApp

Un’idea che Ghiani aveva da tempo ma alla quale ha dato gambe solo poche settimane fa grazie alle tante richieste di adesione da parte di residenti e turisti: «Volevo proporre quello che avevo in testa a qualche amico, poi per sbaglio un messaggio privato è finito sul mio stato di WhatsApp. Da quel momento sono stato sommerso di messaggi e chiamate». In pochi giorni ecco la prima assemblea, il simbolo (il faro dell’Isola dei Cavoli), un sito internet (www.prolocovillasimius.it) e un direttivo provvisorio: ne fanno parte, oltre a Ghiani, Gigi Mura, Giovanni D’Anna, Giuseppe Frau, Luca Marci, Pino Gagliardo, Rosella Sardu, Tonino Utzeri e Valerio Ottolini. «Dai nomi del direttivo – aggiunge Ghiani – è chiaro come non ci siano colori politici, anche perché una Pro Loco non può e non deve averne. Ci sono i rappresentanti delle associazioni, imprenditori, persone intraprendenti e già oltre cento soci. Un entusiasmo travolgente che per certi versi mi ha sorpreso».

Pane, pastori e pescatori

L’obiettivo della neonata Pro Loco, spiega l’ex assessore al turismo, «è di far crescere il paese, anche in un momento in cui non c’è una amministrazione comunale. Tutti assieme possiamo fare qualcosa. Penso alla riproposizione delle feste tradizionali, ai pastori con sa tundimenta e il formaggio, ai pescatori, al granito, al pane fatto in casa dalle mani abili delle donne di Villasimius».