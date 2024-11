Rinasce la prateria di posidonia 

Indossano la muta e le bombole e si immergono al largo di Campulongu, nel cuore dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Stavolta però non sono pescatori sub abusivi (l’attività è vietata nel parco marino) ma professioniste intente a piantare seimila talee sul fondale, sino a venti metri di profondità. Sono le cinque biologhe dell’Area Marina (Lara Carosso, Nicoletta Cadoni, Maria Garcia Gutierrez, Francesca Frau e Michela Congiu con l’ulteriore supporto – anche se quest’ultima non fa piantumazione – di Viola Maria Atzeni) che stanno portando a termine un progetto innovativo di riforestazione delle praterie di posidonia: fare in modo cioè che questa pianta sia sempre presente per salvaguardare il delicato ecosistema marino.

Il progetto

«Da tempo – spiega Valeria Masala, direttrice dell’Area Marina – abbiamo adottato delle iniziative per il ripristino della posidonia. Le aree più frequentate dalle barche come quelle di fronte a Campulongu risultano più vulnerabili e dunque stiamo intervenendo proprio in quella zona».

Cinquecento i metri quadri da piantumare, trecento quelli già completati. Con delle operazioni piuttosto complesse. «Le talee da posizionare – spiega Masala – sono quelle che si sradicano in maniera naturale e che restano in fondo al mare. Nel giro di 24 ore vengono recuperate e poi ri-impiantate».

Le biologhe-sub si immergono sempre in coppia per questioni di sicurezza: «Abbiamo concluso la prima parte – aggiunge la direttrice Valeria Masala - ci mancano circa duecento metri quadrati, contiamo di terminare l’opera a dicembre oppure direttamente in primavera».

La natura

Il progetto di ripristino delle praterie di posidonia oceanica è coordinato dalla fondazione Medsea (sede a Cagliari) con il sostegno di una fondazione francese (Fondation de la Mer) e del gruppo “Cma Cgm” (sempre francese, leader nelle soluzioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo). «Questa pianta cresce molto lentamente, con tempi di recupero piuttosto lunghi - spiega Francesca Frau, coordinatrice del progetto Medsea e biologa marina – Noi lavoriamo per proteggere e conservare questo habitat attraverso attività come questa, conosciute come restauro attivo. L’obiettivo è facilitare e accelerare il recupero naturale di un habitat cruciale per la salute e l'equilibrio dell'ecosistema marino».

Dopo la riforestazione le biologhe verificheranno se le piante hanno attecchito oppure no: un monitoraggio continuo per salvaguardare una delle più importanti aree marine del Mediterraneo.

