Rinasce la Polisportiva Barbagia 

Artizo. Giornata storica lunedì per le comunità di Aritzo, Belvì e Gadoni: nella sala consiliare aritzese è rinata la “Polisportiva Barbagia”, con i tre paesi ora uniti nel sodalizio. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti all’unanimità come presidente l’imprenditore edile Mariano Paba e come suoi vice Antioco Curreli (in rappresentanza di Gadoni) e Bachis Cadau (di Belvì). A completare il direttivo ci sono Vincenzo Melis come segretario (Belvì) e Alberto Manca quale cassiere (Aritzo).

«Siamo riusciti nell’impresa di unire un territorio», ha detto emozionato Paba, «intendiamo fare il bene della Barbagia ridando slancio al territorio attraverso i sani valori sportivi». Ulteriore tassello, la scelta dei colori sociali che, nel segno della tradizione, riprenderanno quelli delle storiche società sportive dei paesi fondatori: bianco-verde (Aritzo e Gadoni) e giallo-verde (Belvì).

Nel frattempo lo sguardo è già proiettato al futuro: «Non perderemo tempo», hanno promesso dal Direttivo, «stiamo già radunando nuove forze per iscrivere la squadra al campionato di Terza categoria. Intanto seguiranno altri adempimenti, come la scelta del prossimo allenatore». Tra gli obiettivi del sodalizio c’è la promozione anche di altri sport e, nei prossimi mesi, il lancio del settore giovanile.

Erano presenti decine di appassionati, cittadini e amministratori comunali col sindaco Paolo Fontana e i vicesindaci Gianluca Moro, Gino Campus (Gadoni) e Maria Vincenza Onano (Belvì) assieme agli assessori Francesca Pranteddu, Antonello Vargiu e Andrea Figus.

