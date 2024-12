Rinasce la Consulta dei giovani 

Primo passo per la ricostituzione della Consulta giovanile. All’assemblea convocata dall'amministrazione comunale hanno risposto circa trenta giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. «I presenti erano felici ed entusiasti - afferma la vicesindaca Maria Antonietta Meloni- dichiarandosi disponibili a riprendere un percorso interrotto. Si è proceduto a predisporre un modulo di adesione e dopo le festività sarà convocato un secondo incontro per costituire gli organi dirigenti attraverso le votazioni degli iscritti». L’auspicio è che la consulta giovanile possa essere operativa in tempi rapidi, anche perché è un organismo che ha come finalità quella di promuovere e incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e comunitaria. Ruolo significativo all’interno della comunità sedilese, considerate le tante iniziative interessanti che hanno sempre portato avanti soprattutto nel periodo estivo. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA