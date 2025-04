Rinasce la compagnia barracellare

Dopo le dimissioni del comandante e le defezioni di diversi agenti, l’organico era ridotto ai minimi termini, ma grazie all’ingresso di nuovi sedici barracelli la compagnia di Capoterra è pronta a dare il proprio contributo per la tutela del territorio.

Il giuramento

Hanno giurato durante in Comune davanti al sindaco, Beniamino Garau, e ora sono pronti a dare manforte ai vigili: grazie ai nuovi ingressi la compagnia barracellare rinata due anni fa potrà nuovamente garantire una serie di servizi che comprendono la lotta all’abbandono dei rifiuti, la tutela del benessere animale, la vigilanza sulle proprietà del Comune e l’ordine pubblico durante manifestazioni e processioni.

Gli agenti freschi di nomina sono Emanuele Biancu, Mauro Biggio, Antonio Caboni, Alessandra Paola Cappai, Paolino Cardia, Stefania Gilardi, Marta Marongiu, Francesco Massidda, Enrico Mereu, Paolo Orofino, Ignazio Simone, Simona Tonati, Efisia Uccheddu, Salvatore Antonino Urso, Sebastian Uselli e Roberto Zucca.

L’impegno

Il sindaco sottolinea l’importanza di aver ridato vigore alla compagnia barracellare: «La grande adesione dimostra che ci sono ancora persone che hanno a cuore il proprio paese e voglia di mettersi a disposizione della comunità. Quello che colpisce è l’età dei nuovi agenti, la compagnia d’ora in poi potrà contare su barracelli giovani, molto positivo il fatto che ne faranno parte anche cinque donne».

I compiti

Controllo delle campagne, ma anche servizi di pattuglia nelle zone a mare come Maddalena: i compiti della compagnia barracellare saranno disparati. «I barracelli si uniranno al Centro operativo comunale per affrontare le emergenze come incendi o allagamenti e alluvioni – spiega Garau -, non è stato un percorso semplice quello che abbiamo affrontato per ridare vita alla compagnia barracellare, ma siamo soddisfatti per esserci riusciti. Nei prossimi giorni la compagnia barracellare ci indicherà la persona scelta per ricoprire il ruolo di comandante, dopodiché procederemo con la nomina».

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, rimarca l’importanza dei barracelli negli ultimi tempi, anche se a ranghi ridotti: «Rappresentano un supporto importante, si sono dimostrati utilissimi nella lotta al randagismo e al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne, siamo sicuri che i nuovi innesti saranno importanti anche nel controllo dell’ordine pubblico e della viabilità durante le manifestazioni pubbliche».

RIPRODUZIONE RISERVATA