Rinasce la chiesetta di San Benedetto 

Non è stata una mattina come tutte le altre quella di ieri. Il 10 luglio sarà per i fedeli una data da ricordare e da segnare bene sul calendario: dopo una lunga trafila, l’arrivo dei finanziamenti e la raccolta fondi da parte degli abitanti della zona, hanno preso il via i lavori all’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi, risalente al XVI secolo.

La festa

Dopo avere sgomberato i locali, oggi proprio in occasione della festa dedicata al Santo, sarà montato il ponteggio e aperto ufficialmente il cantiere. Ma intanto già ieri erano tutti lì, a cominciare dal parroco della basilica di Sant’Elena a cui appartiene la chiesetta, don Alfredo Fadda, architetti, progettisti e tutto il vicinato. Con loro la presidente del consiglio Rita Murgioni, l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti e la consigliera comunale Anna Maria Sarritzu. giornata di festa attesa da tempo.

Felicità

«Finalmente le maestranze sono arrivate e i lavori cominciano» dice don Fadda, «siamo tutti qui per festeggiare e non potremmo essere più felici». La chiesetta di San Benedetto, «è un sito importantissimo per la città e non è un caso che i lavori inizino proprio nel giorno della festa del Santo». L’intervento, con un finanziamento di circa 200 mila euro stanziati da Regione e Comune e 13 mila raccolti dai residenti, prevede il rifacimento del tetto e dell’interno compresi arredi, intonaci, pavimenti e impianti. «Siamo sicuri che diventerà un gioiello» aggiunge il parroco, «e speriamo presto di poter ricominciare le celebrazioni».

Nessuno è voluto mancare a un appuntamento così speciale, a cominciare da Maria Cocco che affianco a questa chiesa è nata e cresciuta, «Chi meglio di me potrebbe conoscere questa chiesa? L’ho vista nel suo massimo splendore e mi auguro di poterla ritrovare così. Il vicinato si è battuto per questa ristrutturazione e questi lavori sono un bellissimo regalo».

Il restauro

Si cercherà il più possibile di non stravolgere l’aspetto originario della chiesa conservando anche la pavimentazione, che sarà rifatta solo dalla parte dell’altare. Una volta concluso tutto potranno tornare al loro posto anche le antiche statue di San Benedetto e Santa Scolastica attualmente conservate in basilica.

«Siamo legatissimi a questa chiesa» rivela un’altra residente Elena Costa, «oggi festeggeremo San Benedetto e proprio mio marito sarà l’obriere. Nei giorni scorsi insieme al comitato abbiamo svuotato la chiesa e statue e arredi sono stati conservati in attesa di poter tornare al loro posto».Soddisfatta la presidente del consiglio Rita Murgioni: «Siamo orgogliosi che finalmente arrivino i lavori di ristrutturazione dell’antica chiesa di San Benedetto, che costituisce una parte importante del patrimonio storico della città».

