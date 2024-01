Rinasce la casa simbolo del degrado 

Dovrebbe essere uno dei tanti, invece Cesare Manca, imprenditore 32 enne, è uno dei pochi, anzi pochissimi. A differenza di chi sceglie di lasciare morire le antiche case del centro storico, aspettando che crollino per via degli alti costi delle ristrutturazioni, lui ha deciso di acquistare: ha contattato il proprietario, ha firmato il contratto e ha già cominciato a rimettere a nuovo una vecchia casa.

Il rudere simbolo

E non è certo una casa qualsiasi: l’immobile in questione è l’abitazione di via Dante crollata quasi del tutto qualche anno fa in occasione di un violento acquazzone che l’aveva sventrata, la stessa che era stata gravemente danneggiata da una bomba durante la seconda guerra mondiale. Un luogo storico simbolo del degrado del cuore antico della città-

«Al di là del fatto che mi piace molto la zona» racconta Manca, «ho deciso di acquistare questa sorta di rudere per ridargli nuova vita. Provo una stretta al cuore ogni volta che vedo morire le vecchie case, abbandonate all’incuria e al passare del tempo».

Un pezzo di storia

Una casa costruita negli anni Quaranta, durante l’ultimo conflitto. «Il proprietario vendeva biciclette ed era già stata ridotta a un rudere durante la guerra perché era stata colpita da una bomba. Io sono nato e vissuto sempre a Quartu e sono davvero contento di entrare in possesso comunque di una parte di storia».

Così nei giorni scorsi è arrivata la ruspa che ha buttato giù le parti pericolanti: operazione necessaria prima di procedere alla ristrutturazione che dovrà seguire le rigide regole del centro storico. «Purtroppo all’interno della casa si è conservato davvero poco» dice ancora Manca, «i pavimenti sono danneggiati, così come i muri. Ci sono diversi locali, adesso vedremo come e cosa di potrà recuperare».

Regole e costi

E sono proprio le regole rigide e gli alti costi, a far desistere la maggior parte dei proprietari a recuperare le antiche domus.

Chi decide di ridare nuova vita a una casa campidanese o a un palazzotto liberty, deve seguire dettami precisi. Bisogna mettere in evidenza i mattoni rossi crudi che devono vedersi nella facciata. Poi occorre utilizzare materiale di un certo livello, infissi esclusivamente in legno e niente plastiche. Bandite anche gli avvolgibil, sostituiti da scurini interni con vetri a vista all’esterno: il tutto per circa 1.000-1.500 euro a metro quadro e in alcuni casi anche di più.

Regole rigide anche per i colori delle facciate che non devono discostarsi dall’originale, così come devono essere riprodotti esattamente anche i balconcini in stile, con ferro battuto e le statue e i fregi eventualmente presenti. Ancora peggio va nel fuso di Cepola dove non si possono cambiare nemmeno gli interni.

Il centro abbandonato

Così basta farsi un giro per la città per vedere antiche mura che racchiudono ancora il ricordo di un tempo ma che ormai si reggono a fatica. Come il caso di villa Fadda in via Marconi o della vecchia casa in piazza Sant’Elena dove si possono vedere ancora gli antichi fregi e le arcate dei balconi. E poi c’è l’ex gelateria Xaxa sempre in via Marconi o l’ex sala da ballo in piazza Azuni.

