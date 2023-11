Rinasce la casa di Maria Giacobbe 

Un gioiello tutto nuorese, rimasto celato per quarant’anni tra i vicoli del rione Santu Predu, è stato riscoperto con Mastros: un successo inatteso e quasi diecimila visitatori in due giorni. La casa storica al centro di Nuoro era quella dell’ingegnere Dino Giacobbe, papà di Maria Giacobbe, la più grande scrittrice sarda dopo Grazia Deledda, naturalizzata danese, che lo scorso agosto ha compiuto 95 anni. È stata acquistata da una coppia di imprenditori nuoresi, Fabio Aru e Michele Soddu, della società Star Solar, aperta per Autunno in Barbagia e presto tornerà al suo splendore. «La nostra idea? Una struttura ricettiva, con spazi comuni musealizzati, che possa offrire a chi verrà di vivere nella Nuoro dell’Ottocento», spiegano i due imprenditori travolti dall’affetto di migliaia di visitatori. Hanno scelto di investire a Nuoro e salvare un pezzo di storia della città.

La storia

C’è tanto ancora da scoprire. Ma tra libri (tremila quelli all’interno), lettere, diari, vestiti antichi e mobilio si tratta di un patrimonio importante per la storia nuorese a cavallo tra i due secoli. Tre piani, due cantine, cortili, dieci camere a piano e altrettanti caminetti e una sala delle “meraviglie”, con la volta affrescata. «Potrebbe essere un’opera di Congiu-Pes, così ci ha detto una vicina, Giovanna Mura, 83 anni», raccontano i due nuovi proprietari. «E forse non l’unica, altri affreschi potrebbero emergere, chiameremo degli esperti». La storia della casa parte dall’Ottocento, costruita dagli Aru di Bosa, poi nel 1945 venne divisa. Ci visse Dino Giacobbe, ingegnere antifascista, ufficiale pluridecorato nella prima guerra mondiale, tra i fondatori del Psd’Az, poi combattente repubblicano in Spagna ed esule negli Stati Uniti sino alla fine della guerra, con la moglie Graziella Sechi. La loro figlia, Maria Giacobbe, crebbe e studiò a Nuoro dove, dopo aver frequentato il regio liceo ginnasio Asproni, conseguì il diploma magistrale. Nel 1958 il trasferimento in Danimarca. La casa, secondo i racconti, era quella del prefetto dell’Ottocento e fungeva anche da Tribunale. «Dicono esista un tunnel che portava i condannati alle vecchie carceri di via Roma». Il complesso era chiuso dal 1983.

Stregati dal passato

«Abbiamo trattato con gli eredi per molto tempo - rivelano Aru e Soddu -. Un imprenditore nel 1995 offrì mezzo miliardo. Nel 2018 - ci hanno raccontato - provò ad acquistarla uno chef stellato irlandese, ci provarono notai, questori. Ma tutti si spaventarono per la ristrutturazione. Noi vogliamo conservarla così, fare il necessario per renderla viva». Una casa con un fascino unico, che pare aprire un viaggio nel passato soprattutto se si entra nella sala affrescata. «Come l’ho vista - ammette Fabio Aru - mi sono innamorato, anche ai Giacobbe è piaciuta l’idea di farla rivivere». Immensa la gioia anche dei residenti di San Pietro. «Una vicina si è commossa con le lacrime agli occhi». Tantissimi i grazie in un improvvisato quaderno per i visitatori.

