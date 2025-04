Rinasce la casa di Bernardino Palazzi 

Rifiorisce finalmente la casa di Bernardino Palazzi, al corso Garibaldi. La casa, un paio di anni fa pericolante e invasa dai piccioni, ora riprende vita grazie a dei lavori di ristrutturazione a opera dei proprietari dello stabile.

Non solo, è stata finalmente apposta una targa in ricordo del pittore (nato a Nuoronel 1907 e deceduto a Roma nel 1986) che realizzò alcune opere - Deposizione (1964) e I discepoli di Emmaus (1972) - custodite oggi nella cattedrale di Santa Maria della Neve, a poca distanza dall'abitazione. La parte alta dell'edificio ospitò anche lo studio di un'altra nota artista, Francesca Devoto.

La ristrutturazione porta con sé, dunque, una riscoperta di quegli anni che furono cruciali per la cultura, artistica e non, nuorese e dell'intera Isola. Due anni fa i residenti e le attività nei dintorni protestavano contro Comune e Asl per la forte presenza di piccioni (nel centro storico sono tante le abitazioni invase dai volatili) che trasportavano parassiti, guano e malattie. Alcuni vicini, per questo motivo, si ritrovarono persino con delle dermatiti e morsi di pulci, e segnalavano inoltre un fetore tale da impedire l'apertura delle finestre.

La struttura venne messa in sicurezza anni prima, per impedire il crollo dei calcinacci; i pavimenti, nel mentre, crollarono. La Asl di Nuoro, dopo le segnalazioni, intervenne.

