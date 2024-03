Rinasce la cappella del cimitero 

La fase delle indagini è finita, ora si lavorerà al progetto in vista del via al cantiere. Al centro dell’intervento c’è l’antica cappella del cimitero di Selargius, chiusa da quattro anni per motivi di sicurezza. Il Comune ha stanziato da tempo mezzo milione di euro per la valorizzazione storica del camposanto di via Roma: gran parte del tesoretto è dedicato al restauro della piccola cappella, il resto per ridare nuova vita ad alcune tombe monumentali.

Alcune settimane fa c’era stato il sopralluogo: il sindaco Gigi Concu, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, ai tecnici del Comune, e l’architetto che si sta occupando del progetto definitivo. Dieci tombe monumentali sono state già restaurate, compresa quella targata Giuseppe Sartorio - conosciuto come il Michelangelo dei morti - la seconda nel cimitero di via Roma che porta la sua firma. Ora si lavora per il progetto di restyling della cappella, con il restauro che - imprevisti permettendo - dovrebbe partire il prossimo anno.

