Rinasce il Trocadero: sì al progetto 

Ormai mancava soltanto il Trocadero. Dopo il recupero della Bussola e del ristorante Alba Chiara al Poetto, lungo il litorale restava soltanto il locale abbandonato di Margine Rosso con vista sul mare cristallino, punto di ritrovo per i quartesi e non solo, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta.

La rinascita

E chi non se la ricorda la discoteca il Trocadero “dove balla il mondo intero”, o il ristorante pizzeria in cui si trasformò dopo.Seguirono la chiusura e gli anni di abbandono, più o meno 15, ma adesso è arrivato il tempo della rinascita. Quando ormai nessuno ci sperava più ecco il recupero, con cantieri aperti da gennaio prossimo e cambio di destinazione d’uso da ristorazione a struttura ricettiva. Un destino che lo accomuna un po’ alla Bussola perché l’ex Trocadero diventerà una sorta di casa vacanze con sei mini appartamenti vista mare.

Il progettista è l’architetto Andrea Fadda che conferma: «Dopo anni di abbandono la struttura sarà recuperata. Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni, comprese quelle della Regione, essendo confinante con area demaniale. Avuti tutti i pareri positivi possiamo quindi iniziare entro gennaio e ci vorranno circa sei-sette mesi per concludere.C’è bisogno di una riqualificazione radicale».Le precarie condizioni si possono notare soprattutto sul lato che si affaccia sulla spiaggia con le mensole di sostegno e la ringhiera in ferro del balcone che hanno visto giorni migliori e a questo si aggiunge anche la crescita di piante parassite. Tutti pericoli che saranno eliminati con il restauro.

Il glorioso passato

Un piano di recupero che dovrebbe riportare la struttura agli antichi fasti.Io abito proprio lì di fronte» racconta Loredana Atzori, «e quando deve venire qualcuno a trovarmi dico sempre “guarda io abito davanti all’ex Trocadero”, perché anche se abbandonato da anni, è un punto di riferimento. Mi ricordo che bello quando andavamo a mangiare la pizza e pensare che sarà recuperato, anche se in un’altra veste, mi rende felice».Daniela Falchi addirittura al Trocadero aveva fatto il ricevimento di nozze: «All’epoca ce l’aveva in gestione mia zia» dice, «era il 2001 e andava sempre tantissima gente. Poi lei aveva lasciato. Sono molto contenta di sapere che avrà una nuova vita». Anche Filippo Puppa ricorda le notti «a mangiare davanti alle vetrate dove si vedeva il mare. È stato un dispiacere quando ha chiuso. Ma, come si dice, meglio tardi che mai, aspettiamo di vedere cosa diventerà».

