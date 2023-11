Rinasce il suono del litofono ispirato da Sciola 

«Attenzione, la forma e i tasti bianchi fanno pensare a un pianoforte, in realtà è un litofono, uno strumento composto da pietre che producono un suono quando sono colpite». Valeriano Piras, 65 anni, a Sardara, nella sua bottega di falegname in via Oristano, 52, racconta quella che ritiene “una creatura” nata dalle sue mani di artigiano, capaci ricreare lo strumento musicale più antico inventato dall’uomo. «La novità - dice Piras - è lo strumento completo, composto da 22 tasti e 15 semitoni, divisi in 7 ottave, che a pieno titolo può entrare a far parte di un’orchestra». Ieri al cineteatro delle terme di via Cagliari ha presentato il suo litofono in un un concerto con i percussionisti Francesco Ciminiello e Roberto Migoni.

Il suono delle pietre

«Sono un semplice falegname - racconta Piras - i miei studi si sono fermati al terzo anno per la licenza media, poco prima dell’esame. Lo dico perché sono convinto che nella vita non sempre servono grandi studi, la nostra mente può concepire tante cose e le possono realizzare. Come facevano i nostri antenati che si accontentavano di qualunque oggetto avessero a disposizione, nel mio caso le pietre, il marmo di Orosei. La difficoltà è stata trovarle fra tanti marmisti. Prima ho lavorato una sola lastra, il suono usciva, ma non le note singole. Ho provato a separarla in delle barrette, come i tasti del pianoforte. Giorno dopo giorno, domeniche e festività comprese per un anno, tasto dopo tasto ed ecco la scala musicale completa».

Il suono

L’incoraggiamento di un amico, Ruggero Porcu, del presidente della cooperativa che gestisce i beni museali Giuseppe Garau, hanno fatto il resto. «Fino all’arrivo nella mia bottega di grandi musicisti. La meraviglia alla vista di “uno strumento unico al mondo”, è stata la ricompensa di un lavoro, che richiede pazienza, tempo e spirito imprenditoriale – aggiunge l’artigiano – bisogna avere manualità e anche intuito, avendo a che fare con la pietra le sue parti sono imprevedibili, basta un errore per buttare via anche 50 ore di lavoro. Un giovane che volesse intraprendere questo percorso non deve aver paura».

La musica

«L’attrazione fin da bambino per la musica e il mestiere nell’assemblaggio dei materiali – prosegue Valeriano Piras - mi hanno aiutato. La scintilla per il suono delle pietre è scoppiata nel 1983 a Villamar, quando, durante una festa paesana, incontrai il maestro Pinuccio Sciola, rimasi affascinato dall’arte di far suonare le pietre. Da quel giorno non ebbi pace. L’istinto mi diceva che avrei potuto fare qualcosa. Con lo smeriglio, unico attrezzo utilizzato, ho iniziato a lavorare il basalto. Come tutte le pietre ha il suo suono, ma non era quello che cercavo. Il bianco di Orosei mi ha convito subito». Chi prova a chiedere se lo strumento è in vendita, sorride: «Non solo non lo è, ma non ha un prezzo». È disposto a trasportarlo in tutto il mondo. Ha già pronte le cassette in legno per custodire i tasti che vanno smontati e rimontati, lo impone il peso di oltre 130 chili. «Dopo il cineteatro di Sardara, lo porterò a Sassari e Cagliari. Ho contatti con la televisione e diversi musicisti. Se si tratta di presentarlo come una finestra aperta sulla storia che serva per esperienze simili, le porte sono aperte a tutti, nessuno escluso».

