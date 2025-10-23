Rinasce il sentiero dei minatori 

Tra le colline verdi del Gerrei, dove il tempo sembra scorrere più lentamente, è stato recentemente percorso un tratto di grande fascino e valore storico: il sentiero numero 410 che collega Armungia a Ballao. Un itinerario di 4 chilometri e 200 metri che porta dalla periferia dell'abitato di Armungia alla chiesa campestre di San Pietro, a circa 600 metri da Ballao. Recentemente ripristinato dal Gal Sgt, questo sentiero riprende l'antico percorso utilizzato sino agli anni '60 come principale collegamento tra i due paesi, prima dell'utilizzo della strada provinciale e statale.

Nei giorni scorsi la responsabile della comunicazione e segreteria del Gal, Stefania Spiga, ha camminato lungo questo percorso insieme agli amministratori locali e ai membri dell’associazione Iubilantes, in un’escursione che ha unito scoperta e condivisione. a valorizzazione del sentiero è parte del progetto intercomunale “Rete Pat – Paesaggi d’acqua e terra. Percorsi tra natura, storia e cultura mineraria nel Gerrei”, che coinvolge i comuni di Escalaplano, Armungia e Ballao.

Finanziato attraverso il bando Gal Sgt con un importo complessivo di 200mila euro (di cui 171.610,09 effettivamente concessi dopo la gara), il progetto ha permesso di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei percorsi, con nuova segnaletica, cartellonistica e piccole aree di sosta attrezzate, nel pieno rispetto del paesaggio naturale.

Il sentiero Armungia-Ballao segue in parte l’antico tracciato dei minatori, che un tempo si spostavano da Ballao verso le miniere di Corti Rosas, in agro di Villasalto. È un cammino carico di storia, che oggi si integra con itinerari di rilievo come il Sentiero Italia del Cai e il cammino religioso di San Giorgio Vescovo.

Il sindaco di Ballao, Chicco Frongia, sottolinea l’importanza strategica di questo tratto: «Questo percorso dà maggiore valore al cammino complessivo, perché ci consente di ricongiungerci a quello inaugurato due anni fa, collegato al Sentiero Italia. È un passo avanti importante per la promozione del nostro territorio e del turismo sostenibile nel Gerrei».

