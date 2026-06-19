Rinasce il polo universitario locale 

È sempre più vicina la rinascita del polo universitario di Iglesias grazie all'attivazione di nuovi corsi di laurea triennali e magistrali che, a partire dall'anno accademico 2027-2028, riporteranno stabilmente la formazione accademica nel cuore del Sulcis Iglesiente. Il Consorzio Ausi, promosso dall'Università di Cagliari in collaborazione con la Regione e gli enti locali, punta a fare di Iglesias e Carbonia due poli specializzati nell'ambito delle materie prime critiche, dell'architettura del paesaggio e dell'audiovisivo.

L’incontro

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro operativo tra Regione, Università di Cagliari, professionisti, docenti e amministratori del territorio per definire il percorso che dovrà portare all'avvio dei nuovi corsi.«Questa volta il progetto sta per diventare realtà perché con il prossimo assestamento di bilancio ci riconosceranno le risorse necessarie - spiega il presidente del Consorzio Ausi, Mauro Usai. - Nell'anno accademico 2027-2028 rinascerà l'università a Iglesias con un focus specifico sui corsi di ingegneria dedicati alle materie prime critiche presenti nei bacini minerari. Ciò permetterà di valorizzare queste risorse ma anche studiare processi di inertizzazione e di eliminazione dei rifiuti».L'offerta formativa dovrebbe comprendere a Iglesias i corsi di laurea in Architettura del paesaggio e in Ingegneria applicata alle riconversioni minerarie e alle materie prime critiche, oltre ai relativi percorsi magistrali. Le attività didattiche si svolgeranno principalmente nella sede Ausi di Monteponi, dove sono già in corso master specialistici.

Ottimismo

In attesa dell’assestamento di bilancio, il consigliere regionale Alessandro Pilurzu, tra i principali promotori del progetto, dichiara: «Oggi siamo ottimisti perché c'è una precisa volontà politica di finanziare e sviluppare il modello dell'università diffusa. Non più soltanto Cagliari e Sassari, ma anche territori come il Sulcis Iglesiente, con percorsi costruiti sulle proprie vocazioni».Pilurzu evidenzia inoltre il valore strategico dei nuovi corsi: «Uno sarà interamente in inglese e aperto a studenti provenienti da tutta Europa. Questo significa formare competenze internazionali utili al territorio». Sulla stessa linea l'assessora regionale della Pubblica istruzione e Cultura Ilaria Portas, che dichiara: «Ogni territorio della Sardegna ha una propria vocazione specifica e il suo futuro passa anche attraverso la formazione. La scommessa sul Sulcis Iglesiente consiste nel trasformare la periferia in un polo di alta specializzazione, capace di generare nuove opportunità proprio nei luoghi segnati dalla fine dell'attività mineraria e industriale».

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