Rinasce il Palazzetto dello sport 

Lavori finiti e Palasport pronto per ospitare di nuovo partite e allenamenti come un tempo. Dopo uno stop lungo oltre cinque anni, l’impianto sportivo di via Beethoven riapre alle società sportive. «A novembre», assicurano gli assessori ai Lavori pubblici Antonio Conti, e allo Sport Cinzia Carta, «finalmente restituiamo alla città e agli sportivi quartesi un impianto moderno e accogliente». Ieri la firma dell’affidamento da parte del Comune a 5 società sulle 11 che avevano partecipato alla manifestazione d’interesse.

Torna la luce

Una svolta attesa a Quartu, dove da anni molte società sono costrette a trasferte forzate per mancanza di impianti sportivi agibili. Diversi i progetti e i finanziamenti in campo - da Sa Forada a Is Arenas - insieme ai cantieri in corso come quello nel Velodromo. E sette palestre scolastiche restituite di recente alle società sportive: dall’impianto di Praga a quello di via Bach, sino a quelli delle vie Turati, Palestrina, Firenze, Inghilterra e Is Pardinas. A questi - assicurano dal Comune - si aggiungerà a breve anche la palestra di via Monsignor Angioni.

Lunga attesa

E dopo diversi annunci, c’è il traguardo del Palasport che riapre dopo anni di buio. Off limits dal 2019, l’impianto a due passi da Molentargius è stato utilizzato come hub vaccinale durante il Covid. Poi l’inizio del restyling costato 1 milione di euro circa, risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive anche durante l’estate e l’inverno. Una ristrutturazione generale: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della palestra, comprese le travi in legno all’interno e delle scale esterne, gli spogliatoi e le tribune con più di mille posti per il pubblico.

Gli sport

La firma degli affidamenti da parte dei vertici del settore Sport del Comune è di ieri mattina: spazio a pallacanestro, calcetto, ginnastica ritmica e basket in carrozzina. Discipline ammesse dopo l’analisi delle proposte presentate ad agosto. Per ora sarà una concessione a cinque - per un anno, prorogabile di un altro - che servirà a capire che tipo di gestione studiare per il futuro: via libera a Basket Quartu, Ferrini basket, Ritmica 2000, Quartu calcio a 5, e l’associazione sportiva Basket disabili Sardegna.

La tappa successiva sarà ottenere il certificato di prevenzione incendi dai vigili del fuoco dopo la comunicazione dei responsabili del piano per la sicurezza dell’impianto per ciascuna associazione affidataria. Allenamenti durante la settimana, partite il sabato e la domenica. «E alcuni giorni all’anno», annuncia l’assessora Carta, «saranno riservati per le grandi manifestazioni sportive».

RIPRODUZIONE RISERVATA