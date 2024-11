Rinasce il glorioso stadio “Fausto Coppi” 

La Gialeto si riappropria della sua casa sportiva: lo stadio Fausto Coppi che rinasce dopo i lavori di manutenzione straordinaria (nuovo terreno di gioco sintetico, spogliatoi, torri faro) costati oltre 800 mila euro. A Serramanna cresce l’attesa per l’inaugurazione di quello che il primo cittadino Gabriele Littera definisce «il più importante impianto di calcio del paese». Dire Gialeto e dire campo Coppi (la prima fondata nel 1909, il secondo costruito nei primi anni ‘60 del secolo scorso), è come parlare di due facce della stessa medaglia, e il maquillage del campo tocca le corde più nobili degli sportivi, e non solo, di Serramanna.

I ricordi

Piero Carlotti, classe 1945, funzionario comunale in pensione ed ex calciatore della Gialeto ricorda che «il Coppi era un terreno spianato e cintato con delle funi in modo da potervi giocare le partite – il campo venne intitolato a Fausto Coppi perché attorno al terreno di gioco doveva nascere una pista per il ciclismo, ma mancavano i fondi e non se ne fece nulla». In casa Gialeto, polisportiva a tutto tondo, l’altra disciplina sportiva praticata era il ciclismo, incarnato su dirigenti appassionati come il compianto Antonino Putzolu. E come lo stesso Carlotti, che, dopo il fallimento della Polisportiva Gialeto, nel 2015 diventa il primo presidente della Gialeto 1909 il cui atto di fondazione, tiene a precisare «venne pagato da don Bruno Pittau, allora parroco di Sant’Ignazio».

Lo stadio

«Il Fausto Coppi per il calcio e lo stadio per eccellenza, un punto di riferimento per tutti i serramannesi. Rivederlo riorganizzato e moderno è motivo di orgoglio per tutti», interviene Giuseppe Desogus, 75 anni, già presidente della Polisportiva Gialeto. Desogus, Pucetto per tutti, ricorda i tempi d’oro della Gialeto in serie D. Erano gli anni tra il 1985 e 1990, e al timone della società c’era un altro appassionato presidente: l’imprenditore Luciano Lasio, scomparso qualche anno fa. Un’epopea sportiva (la Gialeto giocherà vari campionati con squadre toscane, campane e del Lazio) che una decina di anni più tardi una pattuglia di talentuosi calciatori argentini proveranno, riuscendoci, a rinverdire. «Per me, dal 2001, il Fausto Coppi è Serramanna sono diventati casa mia, mi sono trovato bene, col paese, con la gente la società e con i compagni», dice Mariano Ruggero, classe 1973, uno degli argentini (Poli, Verticchio, Virgilli e Mahmed gli altri, integrati alla perfezione con i locali Carlo Lai, Simone Lai, Carmine Desogus), che da sei stagioni è la guida tecnica della Gialeto. Da un asso del passato (ora allenatore) ad un protagonista dell’altro ieri. «Il Fausto Coppi è stato un luogo fondamentale dove si sono scritte tante pagine importanti della calcio serramannese», spiega Davide Boassa, portierone della Gialeto che dopo un anno nella Promozione regionale è tornata in Prima categoria,Secondo il responsabile del settore calcio della Gialeto Marcello Frongia «è molto importante tornare a casa e riabbracciare il nostro pubblico».

